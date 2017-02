POL-RT: Rüpelhafte Autofahrer verursachten Unfall; In Wohnung Lagerfeuer entfacht; Lenkräder aus BMW-Fahrzeugen ausgebaut und entwendet;

Reutlingen (ots) - Spektakulärer Verkehrsunfall auf der B 28

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B 28 ereignet, bei dem glücklicherweise die beiden Fahrer nur leicht verletzt worden sind. Ein 36-Jähriger befuhr gegen sieben Uhr mit seinem Ford Escort die Bundesstraße von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen. Nach dem Stadtteil Sondelfingen überholten er und ein davor fahrender 45-jähriger Mercedes-Lenker einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Verkehrsteilnehmer mit nicht angepasster Geschwindigkeit von deutlich über 100 km/h. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt nass und die Geschwindigkeit ist bei Nässe auf 80 km/h in diesem Streckenabschnitt beschränkt. Der 45-Jährige blieb mit seinem Wagen anschließend verbotswidrig auf der linken Fahrspur. Daraufhin wechselte der Ford-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und überholte verbotenerweise rechts. Beim Einscheren auf die linke Fahrspur streiften sich die beiden Pkw. Beide Fahrer verloren daraufhin die Kontrolle über ihre Autos und gerieten ins Schleudern. Der Ford kam zunächst nach rechts von der Straße ab, schleuderte an der steilen Böschung entlang und überschlug sich im Anschluss. Er kam mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend mit der Front zur Mittelleitplanke zum Liegen. Der Mercedes schleuderte über die rechte Fahrspur sowie den Standstreifen, kam ebenfalls von der Straße ab und krachte letztendlich mit dem Heck voraus in die Böschung. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der verunglückten Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis kurz nach 9.30 Uhr in Richtung Metzungen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. An den 20 (Ford Escort) und 25 (Mercedes 201) Jahre alten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ms)

Reutlingen (RT): In Wohnung Feuer gelegt

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße sind am Mittwoch, um 11.25 Uhr, die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei gerufen worden. Ein etwas verwirrter 81-jähriger Bewohner hatte auf einem Teppich mitten in seinem Wohnzimmer im zweiten Obergeschoss diverse Kataloge und Zeitschriften in Brand gesetzt. Bewohner im Haus hörten zum Glück den Alarm des Rauchmelders. Diese reagierten schnell und versuchten die Flammen zu löschen, was nicht gelang. Sie verbrachten den Senior aus der Wohnung. Die zwischenzeitlich eintreffende Feuerwehr löschte die kleine Brandstelle ab. Der 81-Jährige und eine 31 Jahre alte Ersthelferin hatten etwas Rauchgas eingeatmet. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht. Die Ersthelferin konnte die Klinik bereits wieder verlassen. Durch das Feuer entstand kein größerer Schaden, lediglich der Teppich und Holzboden wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. (jh)

Kirchheim (ES): Gezielte Aufbrüche von Pkws der Marke BMW (Zeugenaufruf)

Professionelle Diebesbanden sind zurzeit überregional und entsprechend auch in den Kreisen, Esslingen, Tübingen und Reutlingen unterwegs, um aus Fahrzeugen, überwiegend der Marke BMW, hochwertige Lenkräder mitsamt Airbags und Navigationssystemen zu stehlen.

Nach zahlreichen Fahrzeugaufbrüchen seit Anfang November 2016 mit einem Schaden von mehreren zehntausend Euro in Ostfildern-Scharnhausen, Wernau, Walddorfhäslach und Ammerbuch, wurde nun in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Bereich Kirchheim von den noch unbekannten Tätern heimgesucht. Bislang sind der Polizei sieben Aufbrüche von Pkws der Marke BMW gemeldet worden, die allesamt im Freien geparkt waren. So gab es zwei Fälle im Lerchenweg und der Boslerstraße in Weilheim, zwei im Haldenweg und der Hauptstraße in Ohmden und jeweils einen Fall in Kirchheim und den Ortsteilen Jesingen und Holzmaden. Bis auf zwei wurden an den Fahrzeugen jeweils Dreiecksfenster eingeschlagen und in allen Fällen speziell die Lenkräder mit Airbags und Navis fachmännisch ausgebaut. Aus zwei Pkws in Ohmden fehlen noch ein Iphone 6 und ein portables und ein festeingebautes Navigerät. Aus einem weiteren in Weilheim ein Musikabspielgerät Ipod Nano. Der Wert der erbeuteten Gegenstände und Geräte wird auf über 15.000 Euro geschätzt, bei einem Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise und Mitfahndung. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter bereits vor den Taten die Wohngebiete abfahren, um so festzustellen, wo entsprechende Fahrzeuge geparkt sind. Auch wenn jemand nachts in einem Auto sitzt und am Armaturenbrett hantiert, kann dies ein Hinweis sein. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge auf verdächtige Weise in einem Wohngebiet auffallen, werden gebeten, sofort die Polizei zu rufen und sich gegebenenfalls die Kennzeichen der fremden Fahrzeuge zu notieren. Hinweise nehmen die Polizei in Kirchheim, Telefon 07021/5010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jh)

