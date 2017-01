POL-RT: Verkehrsunfälle; Sicherheitsmitarbeiter niedergeschlagen; Diebstähle; räuberischer Diebstahl im Zug; Einbrecher gestört;

Reutlingen (ots) - Reutlingen-Mittelstadt (RT): Rechts vor Links nicht beachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, an der Kreuzung Metzinger Straße und Wieslenstraße ereignet hat. Eine 60-Jährige war mit ihrem Porsche Panamera auf der Metzinger Straße aus Richtung Ortsmitte herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Wieslenstraße / Fröhlefelderweg fuhr sie ohne die Verkehrsregeln zu beachten in die Kreuzung ein. Eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 43-jährige Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, wodurch beide Autos im Kreuzungsbereich zusammenprallten. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die beiden Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Eningen (RT): Sicherheitsmitarbeiter niedergeschlagen

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens ist bei einer Fasnetsveranstaltung am Samstagabend in Eningen niedergeschlagen worden, nachdem er einen Mann aufgefordert hatte, das Festgelände zu verlassen. Der 48-Jährige befand sich kurz nach 20 Uhr am Zugang zur Tiefgarage am Calner Platz, in der nach dem sogenannten "Dämmerungsumzug" ein Barbetrieb stattfand. Vom Veranstalter wurden in diesem Bereich mehrere Dixie-Klos für die Besucher aufgestellt. Einem 25-Jährigen war der Andrang vor den Toiletten zu groß und urinierte durch den zur Absperrung aufgestellten Bauzaun auf ein Nachbargrundstück. Der 48-Jährige bemerkte dies und forderte den jüngeren Mann auf, die Veranstaltung zu verlassen. Da er sich weigerte, gab es zunächst ein Gerangel. In dessen Verlauf schlug der Jüngere den Älteren zu Boden und trat mit den Füßen auf den Sicherheitsmitarbeiter ein. Dieser zog sich Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Schläger wurde durch weitere Sicherheitsleute festgehalten und der Polizei übergeben. Zuvor waren diese von zwei Begleitern des 25-Jährigen ebenfalls mit Flaschen auf den Kopf geschlagen und leicht verletzt worden. Sie konnten jedoch nicht festgehalten werden. Die Ermittlungen nach den weiteren Schlägern dauern an. (ms)

Dettingen an der Erms (RT): PKW beim Linksabbiegen übersehen

Auf der B28 ist es am Montagmorgen, kurz vor 5.00 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 42-jährige Ford-Fahrerin wollte mit ihrem PKW auf Höhe der Einmündung in die Uracher Straße nach links abbiegen. Sie übersah dabei den ihr entgegenkommenden VW eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sowohl die Frau als auch die beiden Insassen des VWs leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen war jedoch nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 11.000 Euro. (sd)

Bempflingen (ES): Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht (Zeugenaufruf)

Die Lenkerin eines weißen Kleinwagens sucht die Polizei Nürtingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, auf der Grafenberger Straße ereignet hat. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin war auf der Grafenberger Straße aus Richtung Kleinbettlingen herkommend unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 5 soll ihr der weiße Kleinwagen, der von einer Frau gelenkt wurde, auf der Fahrbahnmitte entgegengekommen sein. Die Radlerin erschrak, zog ihr Fahrrad nach rechts, streifte hierbei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Touran und stürzte auf die Fahrbahn. Die Radlerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin des weißen Kleinwagens fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Kleinbettlingen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter der Telefonnummer 07022/9240 um Hinweise. (cw)

Ostfildern (ES): Sommerräder gestohlen

Ein kompletter Satz Sommerräder ist in der Zeit von Freitagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, aus einer Tiefgarage im Nellinger Nußweg entwendet worden. Die Räder für den Mercedes GLA waren auf einem Stellplatz der Gemeinschaftstiefgarage in weißen Reifentüten gelagert. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend am Stuttgarter Flughafen entstanden. Ein 52-jähriger Mercedeslenker wollte gegen 20.30 Uhr von der Flughafenstraße nach links zu den Terminals abbiegen. Da sich ein Rückstau vor den Flughafengebäuden gebildet hatte, musste er im Kreuzungsbereich anhalten. Als er losfuhr, übersah er beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Opel eines 30-Jährigen. Die Kollision war so heftig, dass der Wagen des jüngeren Mannes von der Fahrbahn abkam, sich drehte und gegen einen Steinquader prallte. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Unterensingen (ES): In die Leitplanke geprallt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 313 erlitten. Der 31-Jährige befuhr mit seinem VW Bora gegen 19.30 Uhr die Bundesstraße von Nürtingen in Richtung Autobahn. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann mit seinem Wagen zu weit nach links und streifte die Mittelleitplanke. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts und wieder zurück. Nachfolgend prallte der VW nahezu frontal erneut gegen die Mittelleitplanke. Danach wurde das Auto nach rechts abgetragen und blieb schließlich quer auf dem rechten Fahrstreifen und der Standspur stehen. Der Fahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der VW musste geborgen werden. Der Schaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. (ms)

Plochingen (ES): Erst gestohlen und dann zugeschlagen

Gegen einen 28-jährigen gambischen Asylbewerber aus Sigmaringen ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, nachdem dieser im Verdacht steht, am Samstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, im Zug von Tübingen nach Stuttgart einer 17-Jährigen die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen zu haben. Die 17-jährige saß mit ihrem Vater im Zugabteil. Während der Vater döste, bemerkte die Tochter, wie sich der 28-Jährige an ihrer Handtasche zu schaffen machte, ihre Geldbörse herausnahm, einsteckte und sich entfernt. Sie nahm mit ihrem Vater sofort die Verfolgung auf und trafen auch auf den vermeintlichen Dieb. Dieser stritt die Tat vehement ab und ließ sich auch oberflächlich durchsuchen. Als der 28-Jährige am Bahnhof Cannstatt aussteigen wollte, hielt der Vater ihn fest, wodurch es zu einer Rangelei kam. Im Verlauf dieser Rangelei schlug der Tatverdächtige um sich und verletzte Vater und Tochter leicht. Am Bahnhof Stuttgart versuchte er erneut zu flüchten, wobei er eine unbeteiligte Passantin umrannte, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Dem Vater gelang es aber den Flüchtenden einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle konnte bei ihm ein kleinerer Geldbetrag gefunden und sichergestellt werden, der möglicherweise aus der gestohlenen Geldbörse stammen könnte. Von der Geldbörse an sich fehlt bislang jede Spur. Der 28-Jährige wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Ammerbuch (TÜ): PKW-Aufbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Obere Straße in Entringen ein PKW aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug zwischen 18.00 Uhr und 05.00 Uhr das Dreiecksfenster sowie die große Scheibe der hinteren Tür des BMWs ein, um sich somit Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Dieses durchsuchte er vermutlich erfolglos nach Wertgegenständen. Es wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. (sd)

Mössingen (TÜ): Beim Einbruch gestört (Zeugenaufruf)

Beim Versuch in eine Gaststätte in der Breitestraße einzudringen ist am frühen Montagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ein Einbrecher gestört worden und ohne Beute geflüchtet. Durch den Lärm aufmerksam geworden, fiel einem Anwohner ein Mann auf, der gerade dabei war, die Eingangstüre aufzuhebeln. Er rief den Unbekannten an, der daraufhin alles stehen und liegen ließ und sich aus dem Staub machte. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Tübingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Der Einbrecher wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 165 cm bis 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug eine Wollmütze, eine schwarze Jacke, Jeans und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei Tübingen, Telefon: 07071/972-8660. Auch wenn im vorliegenden Fall die Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Einbrecher erfolglos verlief, weist die Polizei darauf hin, wie wichtig es ist, bei entsprechenden Wahrnehmungen unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Oft werden verdächtige Personen z.B. in einem Wohngebiet oder am Nachbarhaus beobachtet und angesprochen, ohne dass eine Alarmierung der Polizei erfolgt. Wenn in dem betreffenden Wohngebiet dann tatsächlich eingebrochen wurde, erfahren die Ermittler oft erst am Tag danach, dass die mutmaßlichen Täter beobachtet wurden, von denen dann aber jede Spur fehlt. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell