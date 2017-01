POL-RT: Brand, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Nach Unfall geflüchtet

Der Lenker eines VW Golf hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Unfall verursacht und ist im Anschluss geflüchtet. Der 23-Jährige befuhr die Bundesstraße 312 in Fahrtrichtung Reutlingen und wollte diese an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 28 in Richtung Bad Urach verlassen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der feuchten Fahrbahn nach links von der Straße ab, beschädigte drei Kurven-Richtungstafeln und kam schließlich mit dem Unterboden seines Pkw auf der vorhandenen Leitplanke zum Endstand. Doch anstatt die Polizei zu informieren, entfernte er sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich im Bereich eines nahegelegenen Sportgeländes von der Polizei angetroffen werden. Da der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestand, musste der Unfallverursacher auf richterliche Anordnung eine Blutprobe abgeben. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der Schaden an den Verkehrszeichen und der Leitplanke beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Deizisau (ES): Ohne Führerschein und betrunken entgegen der Einbahnstraße unterwegs

Ohne Führerschein und betrunken war am Freitagabend ein 41-jähriger Smartlenker in falscher Richtung auf einer Einbahnstraße in Deizisau unterwegs. Der Smartlenker befuhr gegen 17.20 Uhr die als Einbahnstraße ausgeschilderte Schmale Straße entgegen der Fahrtrichtung. Am Ende der Einbahnstraße stellte sich ihm ein 55-jähriger Mann in den Weg, um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Nach einem kurzen Gespräch, zu welchem der 41-Jährige aus seinem Pkw ausgestiegen war, setzte dieser seine Fahrt jedoch in falscher Fahrtrichtung fort. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeugeck noch den 55-Jährigen, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer des Smart durch die Polizei ermittelt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Nürtingen (ES): Brand eines Ölofens

Einem aufmerksamen Wohnungsnachbarn ist es zu verdanken, dass der Brand eines Ölofens am frühen Samstagmorgen im Birkenweg rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Gegen 04.30 Uhr hatte er Brandgeruch wahrgenommen, worauf er sich sofort in die darunter liegende Wohnung eines betagten Ehepaares begab. Dort stellte er in der Küche ein offenes Feuer im Bereich des Ölofens fest, welches er geistesgegenwärtig nach vor Eintreffen der Feuerwehr mit Wasser ablöschte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich der 98-jährige Wohnungsinhaber, seine 96-jährige Ehefrau und eine 76-jährige Haushaltshilfe in der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitten alle Drei sowie der Brandentdecker eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ärztlich behandelt. Die alarmierte Feuerwehr Nürtingen war mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Als Ursache des Brandes kommt ein technischer Defekt am Ölofen in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In der Küche entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Esslingen (ES): Kollision zwischen Linienbus und Pkw

Am Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, hat sich im Stadtteil Berkheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus ereignet. Die 27-jährige Lenkerin eine Renault Twingo befuhr die Osterfeldstraße und wollte nachfolgend nach links in die vorfahrtsberechtigte Kronenstraße abbiegen. Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse nach rechts aufgrund eines ordnungsgemäß parkenden Kleintransporters übersah sie den heranfahrenden Linienbus und kollidierte in der Folge mit diesem. Bei dem Unfall blieben die Unfallverursacherin, der 32-jährige Busfahrer und alle 10 Fahrgäste des Linienbusses unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Betrunken 4 Pkw gerammt

Fünf beschädigte Pkw und ein Gesamtsachschaden von 71.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend in Tübingen ereignete. Ein 31-jähriger Audifahrer befuhr gegen 21.00 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe des Sportheims kam er vermutlich infolge nichtangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte nachfolgend mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW-Polo. Durch den Aufprall wurden dieser und die drei davor geparkten Pkw aufeinander aufgeschoben, wodurch ein Sachschaden von 71.000 Euro entstand. Bei dem 31-jährigen Unfallverursacher konnte bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste.

