POL-RT: Nach Pkw-Aufbrüchen in Reutlingen und Tübingen in Haft

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist am Mittwochnachmittag ein Mann festgenommen worden, der in dringendem Tatverdacht steht, in den vergangenen Tagen mehrere Pkw in Reutlingen und Tübingen aufgebrochen zu haben. Mittlerweile befindet sich der Festgenommene in Untersuchungshaft.

Der Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 17 Uhr, wie ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Reutlinger Föhrstraße aus seinem Pkw ausstieg, zu einem anderen Fahrzeug ging und hineinstieg. Anschließend lief der Verdächtige zu seinem Pkw zurück. Durch die mittlerweile verständigte Polizei konnte der 35-jährige Bulgare noch auf dem Parkplatz angetroffen und festgenommen werden. In seinem Pkw befand sich noch ein 28-jähriger Landsmann, der ebenfalls vorläufig festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs konnte zwar kein Diebesgut gefunden werden. Die Beamten entdeckten jedoch einen sogenannten "Jammer", einen Störsender, der das Verschließen von Autotüren verhindern kann.

Der 35-Jährige steht weiterhin in dringendem Verdacht, am 10. Januar dieses Jahres in einen Audi in Tübingen eingebrochen zu haben. Bei der Tat hatte er seinen Reisepass sowie eine Kreditkarte in dem Wagen verloren. Aus diesem Pkw wurden Gegenstände im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen.

Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen auf Erlass eines Haftbefehls wurde der polizeilich wegen gleichartiger Delikte bekannte Mann am späten Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Sein mutmaßlicher Komplize wurde vorläufig auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, ob das Duo für weitere Taten in Frage kommt, dauern an. (ms)

