POL-RT: Zeugen zu Verkehrsrowdy gesucht, Vor Polizei davongefahren, Unfälle mit Verletzten, Einbrüche

Reutlingen (ots) - Öschingen/Gönningen (RT): Straßenverkehrsgefährdungen mit Geländewagen (Zeugenaufruf)

Noch Zeugen und weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer sucht der Polizeiposten Mössingen nach einem Vorfall mit dem Fahrer eines schwarzen Opel-Geländewagens am Dienstagnachmittag auf der L 383 zwischen Öschingen und Gönningen. Dort war eine 35 Jahre alte Mössingerin mit ihrem VW-Bus gegen 16.30 Uhr in Richtung Gönningen unterwegs. Hinter ihr fuhr ein schwarzer Opel Antara so dicht auf, dass die Stoßstange des Wagens nicht mehr sichtbar war. Der Opel-Lenker, ein 33 Jahre alter Reutlinger, versuchte ständig auf der kurvenreichen und unübersichtlichen Strecke zu überholen. Kurz vor Gönningen zog er auf die Gegenfahrspur und fuhr neben der Mössingerin her. Als diese mehrfach abbremste, verzögerte der Opelfahrer ebenfalls und umgekehrt, wenn sie Gas gab, beschleunigte auch er wieder. Schließlich überholte er und schnitt hierbei den VW, so dass die 35-Jährige zur Vermeidung eines Auffahrunfalles stark abbremsen musste. Hierbei sollen mehrere in Richtung Öschingen fahrende Fahrzeuge gefährdet worden sein. In Gönningen an der Einmündung Bronnweiler Straße/Hauptstraße fuhr der 33-Jährige angeblich bei roter Ampel rechts an einem wartenden Pkw vorbei in den Einmündungsbereich ein und gefährdete aus Richtung Reutlingen und Richtung Ortsmitte herkommende Autofahrer. Auf der ganzen Fahrtstrecke hatte der Opel-Lenker die Warnblinkanlage in Betrieb. Bei der Überprüfung der Halteranschrift in den Abendstunden konnte weder das Fahrzeug noch der Fahrer selbst angetroffen werden. Die zwischenzeitlichen Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Opel Antara stark unfallbeschädigt auf dem Gelände eines Autohauses in Pfullingen abgestellt worden war. Entsprechende Ermittlungen sind noch im Gange. Die Polizei Mössingen sucht jetzt unter Telefon 07473/9521-0 noch Zeugen der rücksichtslosen Fahrt. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des 33-Jährigen gefährdet wurden, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (jh)

Plochingen (ES): In Firma eingebrochen

Über eine möglicherweise offenstehende Haustüre ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Esslinger Straße gelangt. Dort hebelte er die Tür zu den Büroräumlichkeiten einer Firma auf und durchwühlte dort sämtliche Schränke und Schreibtische auf der Suche nach Stehlenswertem. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge fand er aber offensichtlich nichts Lohnenswertes und zog ohne Beute wieder ab. Allerdings hinterließ er durch sein brachiales Vorgehen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an der Bürotür. (cw)

Altbach (ES): Spielautomaten ausgeplündert (Zeugenaufruf)

Ziemlich dreist hat ein Unbekannter agiert, der zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Kirchstraße eingebrochen ist. Durch das brachiale Aufwuchten einer Hintertür gelangte der Einbrecher in die Gasträume des Lokals. Dass er hierbei die Alarmanlage auslöste, störte ihn nicht weiter. Er riss zunächst die Alarminstallation in der Gaststätte und anschließend auch die über der Eingangstüre zur Kirchstraße hin außen angebrachte Rundumleuchte herunter. Im Anschluss machte er sich dann an den beiden Geldspielautomaten zu schaffen. Diese hebelte er auf und plünderte sie aus. Der Wert seiner Beute ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Hohenheimer Straße ereignet. Hierbei sind zwei Fahrerinnen leicht verletzt worden und es ist ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro entstanden. Der 31-jährige Lenker eines Ford Transit, in dem mehrere Behinderte transportiert wurden, war bergab in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs. Der Fahrer erkannte etwa 200 Meter vor der Kompostieranlage die langsamer vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr ungebremst gegen den Subaru einer 54-Jährigen. Der Pkw wurde anschließend gegen den davor fahrenden VW Polo einer 20-Jährigen geschleudert. Die beiden Fahrerinnen mussten anschließend vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser zur Versorgung gefahren werden. Die Insassen in dem Transporter des Unfallverursachers blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Zum Weitertransport kamen mehrere Ersatzwagen an die Unfallstelle. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten und der Mitfahrer im Transporter musste die Hohenheimer Straße einseitig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (ms)

Tübingen (TÜ): Vor der Polizei geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstagvormittag in Tübingen, als er kontrolliert werden sollte, vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Verfolgung konnte der Mann festgenommen werden. Eine Polizeistreife wollte gegen 11.20 Uhr an der Ecke Friedrichstraße/Reutlinger Straße einen Opel Astra kontrollieren. Als sie den Fahrer zum Anhalten aufforderten, gab er Gas und fuhr davon. In der Eugenstraße prallte der Pkw-Lenker vor einer Schule gegen einen Betonpoller und verließ den Opel. Anschließend rannte er zu Fuß davon. In der Achalmstraße konnte der 31-Jährige von den Polizisten gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vorlag und er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf der B28 von Tübingen in Richtung Unterjesingen ist es am Donnerstagmorgen, gegen 09.25 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Aufgrund Gegenverkehrs mussten ein LKW-Lenker und ein Mercedes-Fahrer auf Höhe der Abbiegung in Richtung Ammerhof verkehrsbedingt anhalten. Eine 75-jährige Toyota-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Diesen schob es durch den Aufprall auf den noch vor ihm wartenden MAN Lastwagen auf. Die Frau verletzte sich leicht, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Toyota und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. (sd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr am Donnerstagmorgen zugezogen. Ein 24-Jähriger war mit seinem 1er BMW kurz vor neun Uhr von der K 6908 vom Sportgelände herkommend in den Kreisel bei der Sickenhäuser Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel einer 26-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Frau wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben, falls es erforderlich wäre. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. (ms)

