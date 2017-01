POL-RT: Ermittlungserfolg nach DNA-Treffer - Handtaschenräuber in Haft (Ergänzung zur Pressemitteilung vom 11.12.2016)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Kirchheim(ES): Unter dem dringenden Verdacht, am 10.12.2016, im Bulkesweg eine 77 Jahre alte Frau überfallen und deren Handtasche geraubt zu haben, ist ein 35-Jähriger aus Oberboihingen von Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Mittwoch festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart von der zuständigen Haftrichterin in Untersuchungshaft genommen worden.

Wie bereits berichtet, war ein zunächst unbekannter Mann am 10.12.2016, gegen 12.45 Uhr, im Kirchheimer Bulkesweg von hinten an die 77 Jahre alte Geschädigte herangetreten. Der Unbekannte schlug der Frau gegen den Arm, sodass ihre Handtasche zu Boden fiel. Er schnappte sich die Tasche und ergriff nach einem kurzen Gerangel die Flucht. Die Handtasche warf er auf der Flucht in einen Garten, nachdem er zuvor die Geldbörse mit über 100 Euro Bargeld und einer Bankkarte an sich genommen hatte. Bei dem Gerangel hatte der Täter seine schwarze Wollmütze verloren. Eine Auswertung des an der Mütze gesicherten DNA-Materials ergab eine Übereinstimmung mit dem bereits wegen verschiedenster Delikte anhängigen 35-jährigen Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Haftbefehl sowie einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte an seiner Wohnanschrift festgenommen. Noch am Nachmittag erfolgte die Vorführung bei der Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart, die den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 35-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und wurde in das Vollzugskrankenhaus Hohenasperg verbracht.

Die Kriminalpolizei Esslingen prüft nun, ob der Beschuldigte noch für weitere im Dezember 2016 begangene Handtaschenraubüberfälle im Raum Esslingen in Frage kommt. (jh)

