POL-RT: Verletzte Reiterin, Mehrere Einbrüche, Brandstiftungen und Brände, Verkehrsunfälle, Steckengebliebener Sattelzug, Drogen im Straßenverkehr

Reutlingen (ots) - Junge Frau bei Reitunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine junge Frau bei einem Reitunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Wie es zu dem Sturz von dem Pferd kommen konnte ist bislang ungeklärt. Ein Forstwirt bemerkte gegen 16 Uhr das gesattelte Tier ohne Reiter bei einem Reiterhof im Gurgelweg. Er begab sich sofort mit mehreren Personen des Reiterhofs auf die Suche nach der 25-jährigen Reiterin. Sie konnte gegen 17.30 Uhr hinter einem Holzstapel im Spitalwald entdeckt werden. Kurz zuvor waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Bergwacht und die Polizei verständigt worden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in eine Klinik gebracht. (ms)

Metzingen (RT): Verletzt bei Auffahrunfall

In der Nürtinger Straße hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, bei einem Auffahrunfall eine Person leicht verletzt. Ein 44-Jähriger musste auf Höhe der Einmündung in die Stuttgarter Straße mit seinem Mitsubishi verkehrsbedingt an der dortigen Ampel anhalten. Eine 81-Jährige, welche sich mit ihrem VW Polo dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Dieser wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6500 Euro. Beim Mitsubishi-Fahrer stellten sich im Laufe des Tages Schmerzen ein, weshalb er sich zur ärztlichen Behandlung selbstständig in die Klinik begab. (sd)

Mehrstetten (RT): Schwelbrand im Heizraum

Auf einem der Aussiedlerhöfe im Gewann Bränd ist es am Mittwochabend zu einem Löscheinsatz gekommen. Die Hausbewohner entdeckten kurz vor 21.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Heizraum. Sie brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte einen Schwelbrand an der Isolierung des dortigen Warmwasserspeichers. Der Rettungsdienst war rein vorsorglich mit am Brandort. Als wahrscheinliche Brandursache kommt ein unbemerkter Funkenflug beim Befeuern eines daneben verbauten Holzofens in Betracht. Die Höhe des Sachschadens konnte nicht beziffert werden. (sh)

Münsingen (RT): Einbrecher ohne Beute geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand leer ausgegangen ist ein Unbekannter, der zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Firma in der Straße Postberg eingebrochen ist. Zwischen Mittwoch, 11.40 Uhr, und Donnerstag, 7.45 Uhr, hebelte der Einbrecher ein zur Straße zeigendes Fenster auf und gelangte so in die Firmenräume. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Da dort aber weder Bargeld noch sonst etwas von Wert aufbewahrt wird, musste er ohne Beute wieder abziehen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07381/9364-0 um Hinweise. (cw)

Ostfildern (ES): Unfall nach Ausfahren aus einer Parklücke

In der Hedelfinger Straße in Ruit ist es am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Ein Ford-Fahrer fuhr zunächst rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße ein. Als der 32-Jährige den herannahenden Linienbus bemerkte, stoppte er seinen Ausparkvorgang. Trotz eines Ausweichmanövers des 41-jährigen Busfahrers konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Durch den Aufprall wurde der Ford auf einen in der Nachbarschaftslücke geparkten Mercedes geschoben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (sd)

Kirchheim unter Teck (ES): Festgefahrener Sattelzug

In eine missliche Situation hat sich am Mittwochmorgen ein 47 Jahre alter Lenker eines Sattelzuges gebracht. Gegen acht Uhr folgte der bulgarische Fernfahrer treu den Anweisungen seines Navigationsgerätes von der Straße Im Hag auf einen Feldweg in Richtung Nägelestal. Als es dort für den Brummi kein Weiterkommen gab, versuchte der Fahrer umzukehren. Die schwere Sattelzugmaschine fuhr sich samt Auflieger in einer benachbarten Wiese fest. Zur Bergung musste ein Abschleppunternehmen beauftragt werden. Es entstand geringer Flurschaden. (sh)

Kirchheim unter Teck (ES): Ermittlungen wegen Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Zu einem Löscheinsatz sind die Rettungskräfte am Mittwochabend in den Holbeinweg ausgerückt. Gegen 20.50 Uhr wurde ein Feuer bei einem Wohnhaus gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte es auf der Terrasse eines aktuell in Renovierung befindlichen und unbewohnten Einfamilienhauses. Dort gelagerte Folien, Malervlies, Altgeräte und Bauschutt standen in Flammen. Durch die Hitze wurden die Fassade, die Terrassentür sowie ein Fenster beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Dennoch beträgt der Sachschaden bis zu 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier in Kirchheim (Tel. 07021/5010) entgegen. Beim Abbiegen vom Cranachweg nach links in die Grünewaldstraße streifte ein Löschfahrzeug einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro. Verletzt wurde bei dem gesamten Einsatz niemand. (sh)

Esslingen (ES): Zweimal eingebrochen und Wohnungen durchsucht

Unbekannte sind am Mittwoch in zwei Wohnhäuser in der Berkheimer Waldstraße und im Sirnauer Finkenweg eingedrungen. Das Berkheimer Gebäude befindet sich direkt am Waldrand. Auch das Sirnauer Gebäude befindet sich am Rande des Siedlungsgebietes. Zwischen 12 Uhr und 19.45 Uhr näherte sich ein Unbekannter dem mehrgeschossigen Gebäude in der Waldstraße und schlug ein Fenster zum Untergeschoß ein. Der Unbekannte stieg nach innen und bewegte sich durchs ganze Haus. (In einer der drei Wohnungen fiel dem Dieb eine kleine Geldkassette mit Bargeld in die Hände. Unerkannt verließ der Gauner damit den Tatort. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr stemmte ein Unbekannter eine Terrassentür des Gebäudes im Finkenweg auf. Aus der Erdgeschosswohnung stahl der Dieb einen dreistelligen Bargeldbetrag. Als der Gauner die zweite der drei Wohnungen betreten wollte, schlug der dortige Hund an. Der Eindringling schloss die Wohnungstür und verließ unerkannt das Gebäude. Der beim Aufbrechen angerichtete Sachschaden beträgt jeweils mehrere hundert Euro. (sh)

Neuhausen (ES): Erfolgreiche Polizeikontrolle

Den richtigen Riecher hatte eine Streife des Polizeireviers Filderstadt, als sie am Mittwochmorgen, kurz vor sieben Uhr, in der Bernhäuser Straße einen Rollerfahrer anhielt und einer Verkehrskontrolle unterzog. Der 22 Jahre alte Fahrzeuglenker aus Aichtal konnte weder Papiere für das Zweirad vorweisen noch war er im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller solle angeblich einem Freund gehören. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich außerdem Verdachtsmomente, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, weshalb er einer Blutentnahme zugeführt wurde. Im Anschluss wurde noch seine Wohnung durchsucht. Hier fanden die Ermittler verschiedene, bereits in Konsumeinheiten verpackte Betäubungsmittel, wie Marihuana, Ecstasytabletten, eine große Anzahl von Verpackungsmaterial und eine größere Summe Bargeld, das vermutlich aus dem Verkauf von Drogen herrührte. Der 22-Jährige wird nun nicht nur wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Der Besitzer des Rollers möglicherweise wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (jh)

Lenningen (ES): Zu schnell unterwegs

Am Mittwoch ist in der Grabenstetter Steige (L 1211) eine Mercedes-Benz E-Klasse in den Gegenverkehr geprallt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr im Bereich einer leichten Kurve vor einer Kehre. Offenbar hatte der 46 Jahre alte Mercedes-Fahrer seine gefahrene Geschwindigkeit nicht den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die E-Klasse geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Mercedes-Benz Atego eines 51 Jahre alten Fernfahrers zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. (sh)

Tübingen (TÜ): Rechts vor Links nicht beachtet

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen acht Uhr, an der Kreuzung Seestraße und Zollernstraße im Stadtteil Pfrondorf entstanden ist. Ein 37-jähriger Schlaitdorfer war mit seinem VW Passat auf der Seestraße unterwegs. Zu spät erkannte er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Volvo. Der Passat-Fahrer versuchte noch zu bremsen, rutschte aber auf der glatten Fahrbahn in den Kreuzungsbereich, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher und der 38 Jahre alte Volvo-Fahrer waren beide angegurtet und wurden nicht verletzt. Allerdings war der Volvo nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw

