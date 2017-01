POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle und Einbrüche, Sturmtief verursacht Einsätze, Pkw-Aufbruch, Fahrzeugbrand, Verletzter Greifvogel, Brennende Mülltonnen, Handtaschenraub

Reutlingen (ots) - In ein Bestattungsinstitut eingebrochen

Ein Bestattungsinstitut in der Gminderstraße hat sich ein Unbekannter für einen Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausgesucht. Zwischen 22.30 Uhr und acht Uhr wuchtete er ein Garagentor auf und versuchte so in die Räumlichkeiten zu kommen. Als dies scheiterte, kletterte er auf das Dach und drang über ein Oberlicht in die Büroräume ein. Hier durchsuchte er die Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, machte er sich mit ein paar Schachteln Zigaretten aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Zu weit ausgeholt

Im Industriegebiet Stuttgarter Straße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall mit Sachschaden ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Eine 28 Jahre alte Lenkerin eines Opel Astra bog aus der Daimlerstraße in die Carl-Zeiss-Straße ab. Die Frau fuhr einen zu großen Bogen und kollidierte mit einem entgegengekommenen Mazda 6 eines 51-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt. (sh)

Walddorfhäslach (RT): Mülltonnen abgebrannt

Möglicherweise aufgrund von noch nicht vollständig erkalteter Asche ist es am Donnerstagabend zu einem Brand von drei Mülltonnen in der Buchenstraße gekommen. Gegen 20.42 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in Kenntnis gesetzt. Als die Wehrmänner wenig später vor Ort eintrafen, standen drei Mülltonnen, die unmittelbar an der Garagenwand abgestellt waren, in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf ebenfalls an der Garage gelagertes Brennholz und die Überdachung der Garagenrückwand übergegriffen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass zwei Mülltonnen vollständig abbrannten. Eine weitere Tonne schmolz bis zu einem Drittel ab. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Angeblich war vor drei Tagen Asche in einer der Mülltonnen entsorgt worden. (jh)

Wendlingen (ES): "Egon" richtet Schaden an

Das Sturmtief "Egon" hat in der Nacht zum Freitag einen Schaden in Höhe von über 20.000 Euro in Wendlingen angerichtet. Kurz nach zwei Uhr wurde das Dach einer Firma in der Neuffenstraße durch den Sturm eingedrückt. Hierdurch fielen mehrere Teile davon in die Firmenhalle. Zwei Mitarbeiter wurden glücklicherweise nicht verletzt. Weiterhin fiel aufgrund des heftigen Windes eine auf dem Gelände stehende Leiter gegen ein Firmenfahrzeug. Zur Sicherung des Daches rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus. (ms)

Plochingen (ES): Tasche entrissen

Eine 83 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, am Bahnhof Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Die Seniorin war zu Fuß vom Haupteingang des Bahnhofs in Richtung Busbahnhof unterwegs. Als sie sich am Ende des Bahnhofsgebäudes befand, wurde ihr plötzlich von einer männlichen Person von hinten die Leinentasche, die sie fest umschlossen in der linken Hand hielt, entrissen. Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Haupteingang des Bahnhofs und von dort weiter in die Hermannstraße. In der Tasche befanden sich Turnschuhe, Lederhandschuhe, eine Haarbürste, jedoch keine Wertsachen. Sie konnte mitsamt Inhalt von einer Streife der Polizeihundeführer neben dem Geländer der Unterführung Esslinger Straße aufgefunden werden. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 175 -180 cm groß und dunkel gekleidet war. Die Geschädigte war zunächst mit dem Bus nach Hause gefahren und hatte erst von dort aus die Polizei verständigt. (jh)

Esslingen (ES): Hoher Schaden nach Fahrfehler

Unachtsamkeit war möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Maillekreuzung ereignet hat. Ein 76 Jahre alter Esslinger befuhr mit seinen VW Touran gegen 21.15 Uhr die Maillestraße in Richtung Ritterstraße. Er wollte nach rechts in die Kiesstraße abbiegen. Auf dem Abbiegefahrstreifen lenkte er seinen Wagen nicht dem Straßenverlauf folgend sondern geradeaus und prallte so heftig gegen die auf der dortigen Verkehrsinsel stehende Ampel, dass die Airbags auslösten. Der Fahrzeuglenker blieb zum Glück unverletzt. Sein Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Auto und der Signalanlage entstand ein Schaden von jeweils rund 5.000 Euro. (jh)

Owen (ES): Geldbeutel aus Pkw gestohlen und Geld abgehoben

Einer Frau ist bei einem Pkw-Aufbruch in der Nacht zum Donnerstag der Geldbeutel aus dem Auto gestohlen worden. Da sie die Geheimnummer samt Scheckkarte ebenfalls darin aufbewahrte, wurde im Anschluss eine größere Menge Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Der bislang unbekannte Täter schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und nahm die Geldbörse aus der Mittelkonsole heraus. Im Laufe des Tages erstattete die Frau Anzeige. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wertgegenstände niemals in einem Fahrzeug aufbewahrt werden sollten. Weiterhin sollten die Geheimnummern der Bankkarten nie, auch nicht z.B. als Datum verschlüsselt, in einer Geldbörse notiert sein. (ms)

Owen (ES): Beim Einbruch überrascht

Zwei Unbekannte sind am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Rinnenweg eingebrochen. Durch das Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich die Beiden Zugang zum Hausflur. Als sie bemerkten, dass sich jemand im Haus befand, flüchteten sie. Die Bewohnerin hörte die von den Einbrechern verursachten Geräusche und schaute nach der Ursache. Hierbei bemerkte sie die aufgebrochene Haustüre und sah zwei Männer weglaufen, die sich mit einer Frau trafen, die vor dem Haus offensichtlich Schmiere stand. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach dem Trio mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Kirchheim hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden an der Haustüre wird auf etwa 300 Euro beziffert. (cw)

Köngen (ES): Spielautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Spielautomaten hat es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in die Gasträume. Hier wuchtete er einen Spielautomat auf und plünderte ihn aus. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend. Der Polizeiposten Wendlingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Tanne auf parkende Autos gestürzt

Eine etwa 20 Meter hohe Tanne auf einem Gartengrundstück in der Immenhäuser Straße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vom Sturmtief Egon entwurzelt wurde. Der Baum stürzte so unglücklich, dass er zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Der Schaden an den beiden Autos wird auf mehrere tausend Euro beziffert. (cw)

Mössingen (TÜ): Fahrzeug fing Feuer

Zu einem Pkw-Brand ist es am Donnerstagabend im Ortsteil Öschingen gekommen. In einer Werkstatt Im Krümmling wurden gegen 18.15 Uhr Schweißarbeiten an einem Audi durchgeführt. Hierbei fingen der Schweller sowie der Unterbodenschutz Feuer. Eigene Löschversuche des Verursachers verliefen erfolglos, worauf das Auto aus der Garage geschoben wurde. Die Feuerwehr konnte den Schwellerbrand rechtzeitig löschen, bevor das ganze Fahrzeug Feuer fing. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. (ms)

Rottenburg (TÜ): Bussard bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Bussard ist am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr gegen ein vorbeifahrendes Auto geflogen und verletzt worden. Eine 46-Jährige war mit ihrem Ford auf der K 6921 in Richtung Remmingsheim unterwegs. Das Tier flog gegen den Wagen der Frau und zog sich eine Verletzung am Flügel zu, so dass es nicht mehr weiterfliegen konnte. Ein Mitarbeiter der Tierrettung kümmerte sich um den verletzten Greifvogel. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell