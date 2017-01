POL-RT: Randalierer, Uneinsichtige Verkehrsteilnehmer, Unfälle, Einbrüche, Hund nimmt Giftköder auf

Reutlingen (ots) - Randalierende Kneipenbesucherin

In einer Gaststätte in der Kanzleistraße ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine 47 Jahre alte Frau konsumierte am Abend dort alkoholische Getränke und verließ die Gaststätte zunächst ohne zu bezahlen. In der Annahme, sie habe ihre Ausweispapiere im Lokal verloren, kehrte die Dame gegen 23.20 Uhr zurück. Nach Aufforderung des 53 Jahre alten Gastwirts bezahlte die Frau zwar ihre Zeche, begann aber im Gastraum zu randalieren. Mit einem Barhocker bearbeitete die Aufgebrachte den Gastwirt und trat diesem und einem anderen Gast mehrfach gegen die Beine. Beide Männer verletzten sich leicht. Die Polizei kam und nahm die immer noch aggressive 47-Jährige in Gewahrsam. Beim Verbringen in das Streifenfahrzeug kam es zu Beleidigungen und Tritten gegen die Polizeibeamten. Die restliche Nacht verbrachte die renitente Frau auf richterliche Anordnung im Ortsarrest des Polizeireviers. Sie sieht einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung entgegen. (sh)

Pfullingen (RT): Fußgängerin angefahren

Mit einer schweren Schulterverletzung ist eine angefahrene Fußgängerin am Dienstagmittag in eine Klinik eingeliefert worden. Ein 73-Jähriger bog mit seinem Mercedes kurz vor 12.30 Uhr von der Marktstraße nach rechts in die Arbach ob der Straße ab. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt "Grün" für den Pkw-Lenker. Durch ein blinkendes Gelblicht wurde jedoch für die Rechtsabbieger auf die grüne Ampel für die Fußgänger hingewiesen. Das Fahrzeug des Mannes erfasste auf der Fußgängerfurt eine 65-jährige Frau, die die Straße in Richtung eines Gartencenters überquerte. Durch die Berührung mit dem Wagen fiel sie auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin in eine Klinik. An dem Auto entstand kein Schaden. (ms)

Wolfschlugen (ES): Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstagabend ist die Polizei zu einer Unterkunft für Asylbewerber in der Daimlerstraße gerufen worden. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes berichtete gegen 22.40 Uhr telefonisch von einem randalierenden Mann, welcher zudem mit einem Messer bewaffnet sei. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zu der Unterkunft. Beim Eintreffen der Polizei war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Ein 19 Jahre alter Eriträer saß unter Beobachtung von mehreren Sicherheitsbediensteten an den Händen gefesselt auf einer Sitzbank. Der Bewohner war den Schilderungen nach gegen 22.30 Uhr sehr aufgebracht und mit Schürfungen im Gesicht in die Unterkunft gekommen. Anschließend sei es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal gekommen, bei welcher der junge Mann auch ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben soll. Woher die Verletzungen im Gesicht des Mannes stammten, konnte nicht geklärt werden. Der Bewohner verhielt sich weiter sehr aggressiv und sprach Drohungen gegen einen 52 Jahre alten Sicherheitsbediensteten aus, weshalb eine Richterin anordnete, den Mann bis zum anderen Morgen vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. (sh)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

Vermutlich zwei Täter sind am Dienstag, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis kurz nach 18 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Erkenbergstraße eingebrochen. Über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher ins Innere. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Unbekannten einige hundert Euro Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie unerkannt über die Terrasse. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Wendlingen (ES): Versuchter Opferstock-Aufbruch (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, einen Opferstock aufhebeln wollen. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Mann an dem massiven metallenen Opferstock in der Grotte neben der Friedhofskapelle in der Kapellenstraße zu schaffen machte. Als der Unbekannte dies bemerkte, lief er in Richtung Stuttgarter Straße davon. Der Zeuge verfolgte ihn zunächst, verlor ihn jedoch vor dem Bahnübergang aus den Augen. An dem Opferstock entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Dieb ist etwa 50 Jahre alt, zirka 180 cm groß und sehr schlank. Er hat kurze, dunkle und gekrauste Haare sowie eine hohe Stirn. Der Gesuchte trug einen dunkelbraunen, knielangen Mantel und eine dunkle Hose. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07024/920990 um Hinweise nach dem unbekannten Mann. (ms)

Großbettlingen (ES): Fahrbahn blockiert

Mehr als eine halbe Stunde haben zwei völlig uneinsichtige Autofahrer am Dienstagabend die Nürtinger Straße blockiert und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.17 Uhr gingen bei der Einsatzleitstelle der Polizei die ersten Anrufe ein, in denen berichtet wurde, dass in der Nürtinger Straße ein Mercedes und ein Audi mitten auf der Straße stehen, sodass niemand mehr vorbeifahren könne. Beim Eintreffen einer Polizeistreife bestätigte sich der geschilderte Sachverhalt. Während sich der 44 Jahre alte Audifahrer und sein Beifahrer einen Tee aufgebrüht hatten und sich offenbar über die Situation amüsierten, saß die 65-jährige Fahrerin des Mercedes immer noch in ihrem Wagen. Wie sich herausstellte, war Auslöser der kuriosen Situation, dass der Audifahrer versucht hatte, an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeizufahren, obwohl ihm der Mercedes vorfahrtsberechtigt entgegenkam. Da beide stur auf ihr "Recht" beharrten, hielten sie ihre Fahrzeuge jeweils so an, dass der Anderen nicht weiterfahren konnte. Selbst der deutlichen Weisung der Polizei, die Fahrbahn zu räumen, kamen beide nicht nach. Besonders uneinsichtig zeigte sich die 65-Jährige, die sich sogar weigerte mit den Polizeibeamten zu sprechen, geschweige denn, sich auszuweisen. Erst nach intensiver Ansprache übergab sie ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere. Auf die Seite fahren wollte sie aber immer noch nicht. Schließlich gelang es, den Audifahrer zu überzeugen, die Fahrbahn zu räumen. Gegen beide wurde neben einem Strafverfahren wegen Nötigung auch ein Verfahren wegen der Missachtung der Weisungen von Polizeibeamten eingeleitet. Die 65-Jährige wird sich zudem wegen ihrer Verweigerung der Personalien verantworten müssen. Zusätzlich wird sich die Führerscheinstelle mit der charakterlichen Eignung zum Besitz einer Fahrerlaubnis bei beiden beschäftigen. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Einbruch in Getränkemarkt (Zeugenaufruf)

Auf Zigaretten und Spirituosen abgesehen hatten es noch unbekannte Täter, die am Dienstag, kurz vor Mitternacht, in die Räume einer Getränkehandlung in der Heinrich-Hertz-Straße eingestiegen sind. Nach Eingang eines Einbruchsalarms gegen 23.40 Uhr fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. An der Rückseite des Gebäudes konnte ein eingeschlagenes Fenster entdeckt werden. Verschiedene Schuhspuren führten zum Objekt und wieder von diesem weg. Personen waren nicht mehr im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Bereich der Kassen Tabakwaren und darüber hinaus noch Spirituosen im Wert von über tausend Euro entwendet. Die Schuhspuren konnten bis zum Ortseingang von Bernhausen nachverfolgt werden. Sie verloren sich auf Höhe der Fußgängerbrücke in der Tübinger Straße. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 0711/70913 entgegen. (jh)

Neckartenzlingen (ES): Hund nimmt Giftköder auf (Zeugenaufruf)

Vermutlich nach der Aufnahme eines Giftköders musste eine 7-jährige Mischlingshündin stationär in einer Tierklinik aufgenommen werden. Die Besitzerin ging am Dienstagnachmittag mit ihrer Hündin auf dem Fußweg parallel zur Stuttgarter Straße entlang des Neckars spazieren. Auf dem Rückweg bemerkte sie gegen 17.30 Uhr, dass die Hündin im Wohngebiet Spitzacker etwas aufnahm und fraß. Wenig später bekam das Tier in der Wohnung Krampfanfälle, woraufhin die Besitzerin unverzüglich eine Tierarztpraxis aufsuchte, wo sich der Hund erbrach. Aufgrund der Symptome geht der Arzt von einer Vergiftung aus. Bereits am 28.12.2016 ist ein Hund beim Gassi gehen am Neckardamm an den Folgen der Aufnahme eines Giftköders verendet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 07127/32261 entgegen. Die Hundebesitzer werden gebeten, ihre Vierbeiner beim Gassi gehen anzuleinen und insbesondere darauf zu achten, dass sie nichts am Wegesrand aufnehmen und fressen. (jh)

Tübingen (TÜ): Beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat sich eine 26 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße zugezogen. Die Sindelfingerin wollte, kurz nach 16 Uhr, unmittelbar nach der Einmündung der Gmelinstraße unweit einer Fußgängerfurt die Fahrbahn in Richtung zur Neuen Aula hin überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den Fahrzeugverkehr und übersah den Mercedes Vito einer 56 Jahre alten Frau aus Engstingen, die bei "Grün" von der Gmelinstraße nach links in die Wilhelmstraße einbog. Beim Kontakt im Bereich des vorderen linken Fahrzeugecks zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gefahren werden. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (jh)

Tübingen (TÜ): Auf frischer Tat ertappt

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Reutlinger Straße vom dortigen Hausdetektiv angehalten worden. Als der 53 Jahre alte Angestellte den Mann festhalten wollte, wurde er von einem zweiten Mann gestört. Der Unbekannte versetzte dem Ladendetektiv Fußtritte und versuchte diesen wegzustoßen. Während der 47-jährige Ladendieb dennoch in die Büroräume verbracht werden konnte, gelang dem unbekannten Störer die Flucht. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Flüchtigen in der Reutlinger Straße ausfindig machen. Beim Erkennen der Polizei rannte der Mann davon, konnte aber nach einigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Reutlingen. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. (sh)

