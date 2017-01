POL-RT: Brand mit hohem Schaden, Unfälle mit Schwerverletzten, Einbrüche

Reutlingen (ots) - Römerstein (RT): Hoher Schaden bei Gebäudebrand

Ein Schaden in Höhe von über 300.000 Euro ist bei einem Gebäudebrand am Dienstagmorgen in Böhringen entstanden. Eine 31-jährige Bewohnerin bemerkte, gegen 8.30 Uhr, starken Rauch aus der Scheune in den Wohnbereich eindringen und verständigte die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die größere Scheune, welche an ein Wohnhaus angrenzt, in Brand. Die Scheune und der angebaute Holzschuppen des landwirtschaftlichen Anwesens wurden ein Raub der Flammen. Das angebaute Wohnhaus wurde durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein vor dem Anwesen geparkter Pkw ist ebenfalls beschädigt worden. An den Brandort rückten etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Ein benachbarter Kindergarten wurde wegen des starken Rauches evakuiert. 18 Kinder und ihre beiden Betreuer kamen in einer Turnhalle unter. Die Kleinen blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen nach wurde auch von den Einsatzkräften niemand verletzt. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Gemeinde kümmerte sich um die Unterbringung der vierköpfigen Familie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Betzingen (RT): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kirche und eine Gaststätte in Betzingen eingestiegen. An der Mauritiuskirche in der Steinachstraße hebelten sie eine Seiteneingangstüre auf und gelangten so ins Innere. In der Sakristei wurden anschließend sämtliche Behältnisse und Räume durchsucht. Auch einen dort abgestellten Tresor wollten sie öffnen, was aber nicht gelang. Nach bisherigen Feststellungen fehlen zwei Mikrofone. Zurück blieb ein Schaden von rund hundert Euro.

Weitaus höher ist der Sachschaden, den höchstwahrscheinlich dieselben Täter in einer Gaststätte Im Dorf angerichtet haben. Hier schlugen die Einbrecher ein Toilettenfester ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Im Gastraum wurden alle drei Geldspielautomaten aufgehebelt und die Geldbehälter mitsamt Inhalt in noch unbekannter Höhe mitgenommen. Teile der aufgebrochenen Automaten sind im Umfeld der Kirche aufgefunden worden. Der Schaden hier dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West, Tel. 07121/93940, entgegen. (jh)

Filderstadt (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bonlanden erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Fiat 500, kurz vor 7.30 Uhr, die Ringstraße in Richtung Ortsmitte. Als er nach rechts in die Poststraße abbiegen wollte, übersah der Autofahrer den Jugendlichen, der mit seinem Mountainbike auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war. Der 17-Jährige wurde auf den Pkw aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn in die nahegelegen Klinik. An dem Fiat entstand ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Fahrrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (ms)

Schlaitdorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit einem Rettungswagen musste ein schwer verletzter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 27-Jährige war, gegen 10.50 Uhr, mit einem Fiat 500 auf der B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Gefällstrecke auf Höhe von Schlaitdorf kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwas mehr als 30 Metern prallte der Wagen mit großer Wucht gegen zwei Bäume. Anschließend wurde das Fahrzeug zurück in Richtung Fahrbahn abgewiesen und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verunglückten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Schaden wird auf über 8000 Euro geschätzt. Der Fiat musste geborgen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): In Gegenverkehr gerutscht

Ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in Tübingen entstanden. Ein 30-Jähriger war mit seinem Peugeot in der Straße Im Winkelrain unterwegs und rutschte aufgrund Schneeglätte im Kurvenbereich frontal gegen den entgegenkommenden Sprinter eines 48-Jährigen. (ms)

