POL-RT: Gebäudebrand - Tatverdächtiger festgenommen

Mössingen (TÜ) (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Ortszentrum Mössingen aus. Was zunächst als Brand von Papier gemeldet wurde, stellte sich bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte als Brand im Eingangsbereich eines Gebäudekoplexes heraus, in dem auch ein Reisebüro sowie ein weiteres Geschäft untergebracht sind. Nach ersten Ermittlungen wurde an der Brandstelle Papier entzündet, was im weiteren Verlauf auf das Reisebüro übergriff und dort erheblichen Schaden anrichtete. Auch das angrenzende Büro eines Bekleidungsgeschäfts wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch den entstandenen Rauch mussten drei Bewohner des Gebäudes mit leichter Rauchgasvergiftung ärztlich untersucht werden. Unabhängige Zeugen konnten eine Täterbeschreibung abgeben, welche im Rahmen der polizeilichen Fahndung zur vorläufigen Festnahme eines 50-jährigen Mannes führte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

