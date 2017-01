POL-RT: Brand, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots) - Walddorfhäslach (RT): Restmüllbehälter gerät in Brand

Zu einem Brandeinsatz im Ortsteil Häslach rückte am Donnerstagabend gegen 19.34 Uhr die Feuerwehr Walddorfhäslach aus. Ein auf dem Betriebsgelände des Bauhofes in der Walddorfer Straße unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus abgestellter Restmüllbehälter brannte lichterloh, wobei die Flammen bereits auf die Fassade der Fahrzeughalle übergegriffen hatten. Durch den raschen Löscheinsatz der Wehrmänner konnte der Brand gelöscht werden, es entstand jedoch ein Sachschaden von 30.000 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen nach der Brandursache auf.

Grabenstetten (RT): 4 Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße 6759 bei Grabenstetten auf Höhe des Segelfluggeländes. Der 80-jährige Lenker eines Ford Transit fuhr in Fahrtrichtung Hülben und kam auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken schleuderte das Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal in einen Mercedes Vaneo, welcher mit einem Ehepaar und deren 4-jährigen Tochter besetzt war. Beim Aufprall verletzten sich alle Beteiligten dank der angelegten Sicherheitsgurte nur leicht und wurden durch Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Weiterbehandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Metzingen (RT): Auffahrunfall am Kolonnenende

Zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, einem verletzten Beifahrer und Sachschaden von 17.500 Euro kam es am Donnerstag um 16.50 Uhr auf der Verbindungsstraße von Metzingen nach Eningen. Der 62-jährige Lenker eines Mercedes Sprinter fuhr auf der Kreisstraße 6714 in Richtung Eningen und prallte infolge Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf einen Skoda auf, welcher am Kolonnenende hinter einem langsam fahrenden Fahrzeug fuhr. Durch die Aufprallwucht wurde der Skoda noch auf einen davor fahrenden Opel geschleudert. Unmittelbar darauf prallte ein nachfolgender, 44-jähriger Peugeot Lenker, infolge Unachtsamkeit in den zuvor verunglückten Sprinter. Der 50-jährige Beifahrer im Skoda wurde leicht verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

