POL-RT: Gegen Bordstein gefahren- Zwei Verletzte; Schwerer Verkehrsunfall im Schneesturm mit Verletzten; Auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell und gegen die Hauswand gekracht;

Reutlingen (ots) - Reutlingen (RT): Über Verkehrsinsel gefahren - Zwei Leichtverletzte

Unachtsamkeit ist nach den Ermittlungen der Verkehrspolizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, kurz vor sieben Uhr, auf der Kniebisstraße ereignet hat. Ein 81 Jahre alter Reutlinger war mit seinem Mercedes E-Klasse auf der Kniebisstraße von Altenburg in Richtung Ortsmitte Rommelsbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild geriet er mit den rechten Rädern gegen den scharfkantigen Bordstein. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und raste über die Verkehrsinsel, wobei er zwei Verkehrszeichen und einen jungen Baum umfuhr. Anschließend krachte der Mercedes etwa 20 Meter weiter gegen einen, in einer Hofeinfahrt geparkten VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls gedreht und gegen eine Gartenmauer gedrückt wurde. Der Mercedes kam erst einige Meter weiter zum Stehen, nachdem er frontal gegen die gleiche Gartenmauer geprallt war. Der Unfallverursacher war angegurtet und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Seine ebenfalls angegurtete 80-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein im Fond mitfahrender 51-Jähriger, der nicht angeschnallt war und die Sitzerkennung mittels einer ins Gurtschloss gesteckten Lasche überbrückt hatte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der VW mussten nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro beziffert. (cw)

Zwiefalten (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

An einer Hauswand ist die Fahrt einer BMW-Lenkerin am Donnerstagvormittag geendet. Die 28-Jährige befuhr mit dem Wagen, gegen 11.45 Uhr, die Zwiefalter Steige bergab. Nach dem Ortsbeginn kam sie in einer scharfen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schneeglatte Fahrbahn ins Rutschen. Der Pkw prallte seitlich gegen ein Gebäude der Sägmühlstraße. Er wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (ms)

Hayingen (RT): Frontal in den Gegenverkehr - zwei Verletzte

Bei starkem Wind und Schneefall ist ein 19 Jahre alter Opel Combo-Fahrer, am Donnerstagvormittag, auf der Indelhauser Steige frontal in einen entgegenkommenden Mini One gerutscht. Der 19-Jährige war mit seinem Opel gegen 11.20 Uhr auf der schmalen und stark abfallenden K 6769 von Hayingen in Richtung Indelhausen unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve, vor der Abzweigung nach Münzdorf, kam er im Schneesturm auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und geradlinig auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in den entgegenkommenden Mini einer 29-Jährigen. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Mini mehrere Meter zurückgeschleudert. Der Opel wurde nach rechts abgewiesen, wo er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Beide Fahrer waren angegurtet. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, erlitt die Fahrerin des Mini schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten bzw. stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Streife der Verkehrspolizei, die zufällig nur Sekunden nach dem Unfall vor Ort war, leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell