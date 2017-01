POL-RT: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): 2 Verletzte bei Glätteunfall

Wegen nichtangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ist es am Mittwoch um 21.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 245 zwischen Hengen und Seeburg gekommen. Der 36-jährige Fahrer fuhr mit seinem Citroen Jumper in Richtung Seeburg und kam kurz nach Hengen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte anschließend um und blieb auf der Seite liegend in einem etwa 3 Meter tiefen Graben liegen. Der Fahrer sowie sein 40-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Da zunächst gemeldet wurde, dass die Insassen im Fahrzeug eingeklemmt sind, wurde auch die Feuerwehr Bad Urach verständigt, welche mit 4 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungs - und einem Notarztfahrzeug im Einsatz. Die Bergung des mit Lebensmitteln beladenen Fahrzeuges gestaltete sich schwierig und zog sich bis 00.45 Uhr hin. Die hierzu die Sperrung der L 245 erforderlich war, wurde durch die Polizei eine örtliche Umleitung eingerichtet. Aufgrund des recht geringen Verkehrsaufkommens ergaben sich keine größeren Beeinträchtigungen.

