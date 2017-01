POL-RT: Zigarettenautomat gesprengt, Unfälle, Einbrüche

Reutlingen (ots) - Gönningen (RT): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers haben noch Unbekannte am Sonntagabend in der Ziegelhüttenstraße einen Zigarettenautomat aufgesprengt. Anwohner hörten gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Vor Ort konnte dann der teilweise aufgesprengte Automat vorgefunden werden. Ob aus dem Automat etwas gestohlen wurde und die Höhe des Sachschadens, ist noch nicht bekannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

St. Johann-Ohnastetten (RT): Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, gegen 12 Uhr, auf der Würtinger Straße ereignet hat. Ein 59-Jähriger war mit seinem Dacia Logan auf der Würtinger Straße ortsauswärts in Richtung Würtingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Chrysler Jeep. Nahezu ungebremst krachte er mit voller Wucht ins Heck des Jeeps. Da der 59-Jährige nicht angegurtet war, zog er sich bei dem Unfall so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Mehrstetten (RT): In Gegenverkehr gerutscht

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, bei Mehrstetten entstanden. Eine 60-Jährige war mit ihrem Fiat Panda auf der B 465 von Münsingen kommend in Richtung Ehingen unterwegs. In der Rechtskurve vor dem Bahnübergang verlor sie aufgrund Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Ihr Wagen prallte seitlich gegen den Audi A4 eines 61-Jährigen, der in Richtung Münsingen unterwegs war. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Bempflingen (ES): In Jugendhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

Erst am Sonntagnachmittag wurde entdeckt, dass ein noch Unbekannter zwischen Donnerstag und Sonntag in das Jugendhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Jugendhaus. Dort entwendete er offenbar zielgerichtet eine Spielekonsole PS 4, samt den vier dazugehörigen Controllern und fünf Spiele. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise. (cw)

Oberboihingen (ES): In Büroräume eingebrochen

In die Büroräume einer Sozialeinrichtung in der Stattmannstraße ist ein noch Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montagmorgen, sieben Uhr, hebelte der Einbrecher gleich vier Fenster auf und stieg in die dahinter liegenden Büroräume ein. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Ob aus den Büros etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wendlingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Bei Rot in die Kreuzung - Zwei Mal Totalschaden (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist die Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen, gegen 5.50 Uhr, auf der Unteren Schinderbuckelkreuzung ereignet hat. Ein 32-jähriger Kirchentellinsfurter war mit seinem Opel Astra aus Richtung Bernhausen auf der B 312 unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Kreuzung wollte er nach links in die K 1225 in Richtung Aichtal abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallte er mit dem Dacia Logdy eines 44-jährigen Filderstädters zusammen, der die Kreuzung von der Bonländer Hauptstraße herkommend, geradeaus in Richtung Bernhausen überqueren wollte. Durch die Wucht der Kollision entstand an beiden Autos jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Da beide Beteiligte angeben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, hofft das Polizeirevier Filderstadt auf Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden. (cw)

Denkendorf (ES): Schwerer Verkehrsunfall im Nebel

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Neujahrsmorgen zwischen Denkendorf und Nellingen im dichten Nebel ereignet. Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem Audi, gegen 9.45 Uhr, die L 1192 von Esslingen kommend in Richtung Neuhausen. An der Kreuzung mit der L 1200 übersah sie die rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Wagen mit dem VW eines 81-Jährigen, der von Denkendorf kommend in Richtung Nellingen unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass beide Beteiligten schwere Verletzungen erlitten. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Zudem waren die Autos nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 11.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Weil sie von der tiefstehenden Sonne geblendet worden ist, hat eine Frau am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Die 78-Jährige befuhr mit ihrem Smart, kurz nach 16 Uhr, die L 385 von Kiebingen kommend in Richtung Weiler. Etwa 200 Meter vor der Einmündung der Gebhard-Müller-Straße kam die Frau mit ihrem Wagen nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf prallte ihr Pkw mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 21-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde das Auto des Mannes nach rechts abgewiesen und überfuhr ein Verkehrszeichen. Beide Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 9.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Zwei Einbrüche hat die Polizei am Neujahrstag in Tübingen aufnehmen müssen. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, wurde in ein Gebäude des Universitätsklinikums in der Calwerstraße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter versuchte zunächst vergeblich ein Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schlug er ein anderes Fenster ein und konnte durch dieses in das Gebäude gelangen. Im Inneren öffnete der Einbrecher gewaltsam mehrere Türen. In einem Kassenraum versuchte der Unbekannte einen Tresor zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Vermutlich ohne Diebesgut musste er den Rückweg antreten. Durch die brachiale Vorgehensweise ist jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden.

Am frühen Sonntagmorgen war ein bislang unbekannter Mann in die Cafeteria der Universität in der Wilhelmstraße eingebrochen. Zeugen sahen den Unbekannten kurz vor 6.30 Uhr aus dem Gebäude kommen. Der Mann hatte sich über eine aufgedrückte Doppelflügeltür Zutritt ins Innere verschafft. Er versuchte dann eine verschlossene Tür einzutreten. Als ihm dies nicht gelang, verließ er vermutlich ebenfalls ohne Diebesgut den Tatort. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher verlief erfolglos. Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 cm groß und dunkelhäutig. Der Mann trug eine weiße Jacke mit schwarzen Karos oder Streifen. (ms)

