POL-RT: Ladendieb in Haft - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (ots) - Esslingen - Ein 30-jähriger Georgier ist am Donnerstagabend beim Diebstahl verschiedener Kosmetikartikel und Lebensmittel in einem Supermarkt in der Plochinger Straße erwischt worden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 30-Jährige bezahlte kurz nach 19.00 Uhr an der Kasse lediglich einen geringen Betrag, wobei die Kassiererin bemerkte, dass der Beschuldigte weitere Waren versteckt hält. Der hinzugerufene Filialleiter sprach daraufhin den Täter an und bat ihn, in ein Büro mitzukommen. Hiergegen wehrte sich der Georgier und es kam zu einer heftigen Rangelei zwischen den beiden Männern. Dem 22-Jährigen gelang es den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten die Polizeibeamten mehrere Kosmetikartikel, Lebensmittel und Tabak im Wert von ca. 200 Euro in seiner Kleidung auffinden.

Der polizeibekannte Georgier wurde mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert (rsh).

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell