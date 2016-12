POL-RT: Unfug mit Weihnachtsbäumen in Rottenburg

Reutlingen (ots) - Rottenburg (TÜ): Weihnachtsbäume beschädigt oder in Neckar geworfen (Zeugenaufruf)

Ein gutes Dutzend Weihnachtsbäume ist in der Nacht zum Donnerstag in der Rottenburger Innenstadt beschädigt oder zum Teil mitgenommen worden. Gegen 8.30 Uhr gingen die ersten Meldungen bei der Polizei ein, dass im Bereich der Marktstraße und der Bahnhofstraße mehrere Weihnachtsbäume fehlen würden. An manchen waren lediglich die Transformatoren der Beleuchtung gestohlen worden. Im nahegelegenen Neckar konnten drei Bäume festgestellt werden. Wie viele Weihnachtsbäume insgesamt beschädigt beziehungsweise entfernt worden sind, steht noch nicht fest. Geschädigte beziehungsweise Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 in Verbindung zu setzen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell