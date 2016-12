POL-RT: Weitere Unfälle mit zum Teil hohem Schaden; Einbruch in Firma; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots) - Reutlingen-Betzingen (RT): Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Ein 61-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Ferdinand-Lassalle-Straße von einem Auto angefahren worden. Ein 64 Jahre alter Lenker eines Smart fuhr, kurz nach 11 Uhr, von einem Parkbucht aus und achtete nicht auf den Fußgänger, der dort gerade über den Parkplatz ging. Bei der Kollision zog sich der 61-Jährige eine Verletzung am Knöchel zu und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in die Klinik gebracht werden. (jh)

Kirchheim/Teck (ES): Weiterer Pkw-Aufbruch

Ergänzung zum heutigen Pressebericht/11.57 Uhr zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Kirchheim:

Ein weiterer Pkw-Aufbruch ist am Dienstagvormittag in der Straße Badwiesen entdeckt worden. Der unbekannte Täter hatte in der Nacht zum Dienstag, zwischen zwei Uhr und 8.50 Uhr, eine Scheibe an einem BMW eingeschlagen und anschließend das Innere des Wagens durchwühlt. Mit einer Sporttasche samt Inhalt als Beute machte sich der Dieb aus dem Staub. (ak)

Tübingen (TÜ): Fahrt endete auf der Verkehrsinsel

Auf einer Verkehrsinsel ist die Fahrt einer 81-jährigen Frau am Dienstagmorgen geendet. Die Seniorin befuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Abschleifung von der B 27 herkommend. Beim Rechtsabbiegen auf die linke Fahrspur der B 28, Reutlinger Straße, in Richtung Herrenberg kam sie zu weit nach links und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel. Nahezu frontal und ungebremst prallte sie auf einen Ampelmast. Dieser wurde erheblich beschädigt und musste von Mitarbeitern der Servicebetriebe Tübingen abmontiert und ausgetauscht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen nach der Unfallursache dauern an. (ms)

Mössingen (TÜ): Von der Sonne geblendet

Ein Schaden in Höhe von beinahe 20.000 Euro ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Mössingen entstanden. Ein 59-Jähriger war mit seinem VW Kombi gegen 11.30 Uhr in der Berggasse aufwärts in Richtung Olgahöhe unterwegs. Da er von der Sonne geblendet wurde, zog der Fahrer seinen Wagen nach rechts und prallte gegen einen geparkten VW sowie einen geparkten Ford. (ms)

Mössingen (TÜ): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Hoher Sachschaden ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Hechinger Straße (B 27) bei Sebastiansweiler entstanden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr an der Ampelanlage auf Höhe der Einmündung der K 6933. Ein 49 Jahre alter Lenker eines Audi A4 war aus Richtung Hechingen in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät reagierte der Audi-Fahrer und prallte im Ampelrückstau auf einen voraus gefahrenen Ford B-Max eines 49-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch gegen einen Skoda Yeti eines 56-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Audi und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 23.000 Euro. (sh)

Dettenhausen (TÜ): Erneuter Einbruch in Firmengebäude (Zeugenaufruf)

Bereits zum zweiten Mal ist nun über das vergangene Weihnachtswochenende in ein Firmengebäude in der Stellestraße eingebrochen worden. Auch jetzt wuchteten die Ganoven an der zur Straße gelegenen Vorderfront im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, wieder dasselbe Bürofenster auf, das die Einbrecher bereits am Wochenende vom 3. auf 5.12.2016 angegangen hatten. Im Innern drangen sie gezielt zu einem Lagerraum vor, wo sie wie zuletzt Münzgeld vermuteten. Mit rund 200 Euro aus verschiedenen Geldmäppchen machten sie sich schließlich davon. Zurück blieb ein Schaden von rund 400 Euro. Beim ersten Einbruch hatten sie einen größeren Geldbetrag erbeutet. (Siehe Pressemitteilung vom 05.12.2016/16.24 Uhr). Sachdienliche Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Dettenhausen, Tel. 07157/535220 entgegen. (jh)

