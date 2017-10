POL-REK: 171010-4 Radstreife entdeckt entwendete Fahrzeuge - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Männer vorläufig festgenommen.

Eine Radstreife sah am Samstagmorgen (7. Oktober) um 11.45 Uhr zwei Männer (49/28) die auf einem Grundstück der Kaulardstraße im Motorraum eines Autos arbeiteten. Bei einer Überprüfung stellte der Beamte fest, dass das Fahrzeug und auch die angebrachten Kennzeichen, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten, geklaut waren. Auf dem Grundstück standen auch ein Motorrad, Fahrräder und ein Roller. Bei weiteren Überprüfungen kam heraus, dass der Roller und eins der Fahrräder auch gestohlen waren. Bei den anderen Fahrzeugen besteht der Verdacht dass diese nicht im rechtmäßigen Besitz der Männer sind. Am Zündschloss des Motorrads waren Aufbruchspuren erkennbar. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Bei der richterlichen Vorführung ordnete ein Richter für den 28-Jährigen Untersuchungshaft an. Der 48-Jährige wurde entlassen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats in Brühl dauern an. (cb)

