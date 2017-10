POL-REK: 171010-3 Versuchter Einbruch/ Bergheim

Kampagnenbild "Riegel vor! Sicher ist sicherer." Bild-Infos Download

Ein Dokument

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Einbrecher scheiterten an der Haustür.

Eine 44-Jährige verließ am Montagmorgen (9. Oktober) gegen 09.30 Uhr ihr Reihenhaus auf der Erftstraße. Als sie gegen 11.00 Uhr zurück kehrte, bemerkte sie zahlreiche Hebelmarken an ihrer Haustür. Den Täter war es offenbar nicht gelungen ins Haus einzudringen. Viele Einbrüche enden aufgrund der guten Sicherung von Fenstern und Türen schon im Versuchsstadium. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich in der "Riegel vor! Sicher ist sicherer"-Aktionswoche (9. Oktober- 15. Oktober) täglich bei den Fachleuten vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz zum Thema Einbruchschutz informieren. Mit ihrem Info-Anhänger sind sie täglich unterwegs. Die genauen Standorte und Zeiten können Sie dem angehängten Flyer entnehmen oder über folgenden Link sehen: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine (bb)

Landrat Rhein-Erft-Kreis

Abteilung Polizei

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233- 52 - 3305

Fax: 02233- 52 - 3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de





Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell