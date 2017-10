POL-REK: 171010-2 Versuchter Einbruch in Parteibüro/ Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (10. Oktober) gegen 04.30 Uhr hörte ein Anwohner der Straße "Im Spürkergarten" ein lautes Klirren. Er sah aus dem Fenster zwei flüchtende Personen und rief über Notruf "110" die Polizei. Die unmittelbar darauf eintreffenden Beamten stellten vor Ort fest, dass die Täter zuvor versucht hatten die Glastür eines Parteibüros aufzuhebeln. Dabei zerbrach die Glasscheibe. Die Männer waren circa 170 - 175 Zentimeter groß und wirkten sportlich. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise zu den Tätern bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon: 02233 52-0. (bb)

