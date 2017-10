POL-REK: 171009-1: Alkoholisiert gestürzt/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein betrunkener Fahrradfahrer verletzte sich schwer.

Der 63-jährige Mann fuhr am Samstagnachmittag (7. Oktober) gegen 16.30 Uhr auf der Ahrstraße in Wesseling. Aus Richtung Westerwaldstraße kommend fuhr er in den Fußgängerbereich der Ahrstraße hinein. Dort stürzte er und verletzte sich schwer. Eine Fußgängerin (57) kümmerte sich um den Verletzten und rief über Notruf "110" die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die hilfsbereite Zeugin brachte das Fahrrad des Verletzten zu dessen Wohnanschrift. (bb)

