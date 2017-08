POL-REK: 170807- 2: Tödlicher Verkehrsunfall- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Am Montag (07. August) um 15.55 Uhr fuhr ein 78-jähriger Nörvenicher mit seinem Auto aus einem Feldweg (Verlängerung der Gymnicher Straße, Zeichen 260) und überquerte die Straße "Mellerhöfe" in Richtung Wissersheim. Ein 26-jähriger Erftstädter fuhr mit seinem Motorrad auf der Straße "Mellerhöfe" in Richtung Erftstadt-Herrig. Im Kreuzungsbereich Gymnicher Straße und Mellerhöfe kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision tödlich verletzt. Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwecks Ursachenermittlungen zog das Verkehrskommissariat Hürth über die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen und die Sperrung der Unfallstelle dauern an. (wp)

