POL-REK: Ladendieb wurde bereits mit Haftbefehl gesucht- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Detektiv beobachtete den Diebstahl.

Am Mittwochabend (8.Februar) gegen 19.10 Uhr, sah der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes, dass ein 40-jähriger Mann vier verschiedene Gegenstände in seine Jackentaschen steckte. Das Geschäft in der Hauptstraße verließ er, ohne zu bezahlen. Der Detektiv sprach den Mann an und informierte die Polizei. Die Beamten stellten bei einer Überprüfung fest, dass der 40-Jährige aus Polen bereits mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er bezahlte den Haftbefehl und leistete eine weitere Geldzahlung zur Sicherung des neu eingeleiteten Strafverfahrens, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell