POL-REK: Festnahmen nach Zeugenhinweis - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einer der drei Festgenommenen war der Polizei hinlänglich wegen Automatenaufbrüchen bekannt.

Am Donnerstagabend (2. Februar) um 22:30 Uhr informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über Notruf 110 zu drei Personen, die einen Zigarettenautomaten aufbrachen. Der Automat befand sich auf der Hermülheimer Straße. Mehrere Einsatzfahrzeuge wurden entsandt. In unmittelbarer Nähe des Tatorts fanden die Beamten zwei Männer aus Bonn und eine Frau aus Wesseling. Alle drei versteckten sich offensichtlich, einer lag unter einem LKW. Bei ihnen fanden sie das zuvor beschriebene Tatwerkzeug (ein Brecheisen). Die Beschreibungen der Zeugen trafen auf die Männer und die Frau im Alter von 30, 23 und 34 (Frau) zu. Am Tatort (Zigarettenautomat) fanden die Beamten Hebelspuren. Alle drei wurden festgenommen. (ha)

