POL-REK: Seniorin wurde skeptisch - Brühl

Rhein-Erft-Kreis

Am Mittwochnachmittag (1.Januar) gegen 14.00 Uhr rief eine unbekannte Frau bei einer 75-jährigen Brühlerin an und gab sich als ihre Enkelin aus. Im Gespräch gab die Unbekannte an, dass sie Geld für einen Wohnungskauf benötige. Bei einem zweiten Anruf gab die "Enkelin" an, dass sie das Geld sehr dringend benötige. Die Brühlerin wurde skeptisch und rief ihre Enkeltochter an. Sie konnte ihrer Großmutter erklären, dass sie kein Geld benötige und nicht angerufen habe.

Die Polizei warnt vor Betrügereien am Telefon und weist darauf hin: - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! - Rufen Sie Ihre Verwandten selbst an und erkundigen Sie sich, ob sie bei Ihnen angerufen haben. - Rufen Sie bei Verdachtsfällen des Betrugs die Polizei über den Notruf 110 oder holen Sie eine Person ihres Vertrauens dazu! (cb)

