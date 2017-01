POL-REK: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend (26. Januar) gegen 17:45 Uhr überquerte ein 16-Jähriger die Kerpener Straße am Fußgängerüberweg in Höhe der Haltestelle "Neue Kirche". Hierbei wurde er, nach eigenen Angaben von einem Fahrzeug, vermutlich einem silberfarbenen "Transit" angefahren und stürzte bewusstlos zu Boden. Ein unbekannter Zeuge kümmerte sich um den Jugendlichen, der sich danach nach Hause begab. Die Polizei sucht den Ersthelfer. Es war ein circa 50-jähriger Mann, mit grauen Haaren. Er war etwa 180 Zentimeter groß, leicht untersetzt und fuhr einen schwarzen Ford Focus. Der Jugendliche zeigte den Vorfall am Freitag (27.Januar) bei der Polizei an. Es werden Unfallzeugen gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer: 02233 52-0 zu melden. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell