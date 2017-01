POL-REK: Scheiben eines Wartehäuschens am Bahnhof zerstört - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei. Die Beamten fanden einen Hammer und zwei Jugendliche räumten die Tat ein.

Dank der Zeugin (32) konnten die Täter noch unmittelbar am Tatort (Bahnhofstraße) gestellt werden. Sie beobachtete am Donnerstag (26. Januar) um 13:30 Uhr die Tat. Kurz danach trafen Streifenbeamte neben wartenden Fahrgästen auf eine Gruppe junger Menschen, die sich im Bereich des Bahnhofs aufhielt. Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor Ort führten zur Sicherstellung eines Hammers, der Tatwerkzeug sein könnte. Nach Befragung der 14- bis 19-Jährigen räumten zwei von ihnen die Sachbeschädigungen an dem Wartehäuschen (Glasscheiben waren zerstört) ein. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf Wegen, Straßen und Plätzen.

Weitere Zeugen werden gesucht: Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort befanden sich einige Personen im Bereich des Bahnhofs. Diejenigen, die ebenfalls die Tat beobachteten, werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim, Telefon 02233 52-0. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell