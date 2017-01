POL-REK: Schulwegunfall/ Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Schülerin stieß mit ihrem Tretroller gegen einen Pkw.

Ein 47-Jähriger fuhr Mittwochnachmittag (25. Januar) um 15.13 Uhr auf der Jülichstraße in Richtung Bahnstraße. Kurz vor der Einmündung "Im Wiesengrund" parkte aus seiner Sicht am linken Fahrbahnrand ein Lkw mit der Fahrerkabine in Richtung Kochstraße. Eine achtjährige Schülerin stand mit ihrem Tretroller unmittelbar hinter dem Heck des Lkw. Sie rollte auf die Fahrbahn, um die Jülichstraße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Tretrollerfahrerin und dem Pkw des 47-Jährigen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Achtjährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Mutter wurde informiert und erschien vor Ort. Am Roller und am Pkw entstand kein Sachschaden. (bb)

