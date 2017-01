POL-REK: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden unter Betäubungsmitteleinfluss in Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Nach Streit auf Parkplatz wurde eine Person beim Ausparken leicht verletzt ---

Samstagvormittag (21. Januar), gegen 11:00 Uhr, gerieten eine 29-jährige Frau aus Hürth und ein 37-jähriger Angestellter eines Lebensmitteldiscounters im Ortsteil Efferen in Streit. Auf dem Parkplatz des Geschäftes reklamierte der Mann, dass die Kundin keine Parkscheibe für die Dauer des Parkens benutzt hatte. Die Frau setzte sich nach einem kurzen verbalen Disput in ihr Fahrzeug und parkte rückwärts aus. Dabei traf sie den Mann, der sich hinter das Fahrzeug gestellt hatte, am Bein. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Obwohl weitere Zeugen die Frau auf den Unfall aufmerksam machten, "flüchtete" die Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde die "Flüchtige" von der Polizei an ihrer Wohnanschrift in Hürth-Efferen angetroffen. Die Frau räumte ihre Beteiligung an dem Verkehrsunfall ein. Bei der Fahrzeugführerin wurde aufgrund eines positiv verlaufenen Drogenschnelltests eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der verletzte Mann konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Sachschaden war bei dem Verkehrsunfall nicht entstanden.(jd)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell