POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Betrunkener Autofahrer wollte nur die vergessene Brille einer Freundin holen

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. Januar), gegen 04:15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Unterführung Mühlenweg/Berzdorfer Straße in Wesseling gerufen. Ein 26-jähriger Mann aus Köln war mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen, über drei Metallpfosten gefahren, die am Fahrbahnrand standen und im Anschluss gegen die Betonwand der dortigen Unterführung geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. In seiner Atemluft stellten die Beamten allerdings Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Daraufhin wurde dem Kölner eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Als Rechtfertigung seiner "Alkoholfahrt" gab der Mann an, einer Freundin die vergessene Brille aus einer Gaststätte holen zu wollen. Jetzt muss er sich dem Tatvorwurf der Gefährdung im Straßenverkehr und der Trunkenheitsfahrt stellen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5.000,- Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell