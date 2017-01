POL-REK: Vermisste Frau aus Kerpen gefunden - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Vermisste wurde während der andauernden Suchmaßnahmen von einem Zeugen leider tot gefunden.

Der Fundort lag an einer Pferdekoppel in der Nähe der Manheimer Straße. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an den bis jetzt laufenden Suchmaßnahmen beteiligten. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden vor Ort von den an der Suchmaßnahme beteiligten Ermittlungsbeamten des Kriminalkommissariats 11 aufgenommen. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell