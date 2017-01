POL-REK: Praktikant verletzt/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei Arbeiten auf einem Gutshof erfasste ein Radlader den Schülerpraktikanten.

Der 17-Jährige Schüler half Mittwochmorgen (18. Januar) gegen 09.40 Uhr auf einem Gutshof an der Bonnstraße. Seine Aufgabe war es ein Kabel einzusammeln und in eine Kiste auf dem Radlader zu legen. Dazu ging er auf einem Versorgungsweg neben der Arbeitsmaschine. Aus ungeklärter Ursache geriet der Jugendliche unter den Radlader. Der Fahrer (56) der Arbeitsmaschine stoppte sein Fahrzeug und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der 56-Jährige wurde ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Arbeitsunfalls aufgenommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell