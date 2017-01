POL-REK: Berufsschüler ausgeraubt/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Auf dem Schulweg bedrohten zwei maskierte Täter den jungen Mann mit einem Messer und raubten seine Geldbörse.

Der 24-Jährige ging Dienstagmorgen (17. Januar) um 07.00 Uhr auf der Sportparkstraße aus Thorr kommend in Richtung Bergheim. Nachdem er das Lukas-Podolski-Stadion passierte, ständen plötzlich zwei maskierte Männer vor ihm. Ein Täter bedrohte ihn mit einem Messer und forderte seine Geldbörse. Mit der Beute flohen die beiden Täter über den Waldweg zwischen Stadion und Freibad in Richtung Kenten. Der bewaffnete Täter war circa 195 Zentimeter groß und von athletischer Statur. Der Komplize war circa 180 Zentimeter groß und ebenfalls von sportlicher Erscheinung. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben. Sie sprachen deutsch mit osteuropäischem Akzent. Hinweise zu den Tätern bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell