POL-REK: Dieb floh mit Geldkassette- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Unbekannte nutzte kurze Abwesenheit aus. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Gestern Morgen (16. Januar) öffnete die Zeugin die Sprachenschule in der Hamburger Straße. Diese befindet sich in einem Firmenkomplex auf der ersten Etage und ist dann für jedermann frei zugänglich. Als die 59-jährige Brühlerin um 07.30 Uhr ihr Büro verließ, nutzte diese Situation ein Unbekannter aus. Er betrat das Zimmer und entwendete dort zwei Geldkassetten. Mit diesen in der Hand kam er der Geschädigten entgegen, die die beiden Geldkassetten erkannte. Die Brühlerin versuchte vergeblich, den Täter an der Flucht zu hindern. Er verlor eine der beiden Geldkassetten und stieß die 59-Jährige zur Seite. Die Zeugin kam dadurch zu Fall. Anschließend flüchtete der Täter mit der entwendeten blauen Geldkassette in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte schwarze, kurze Haare und war von auffallend schlanker Statur. Er trug einen olivfarbenen oder braunen Parka und eine grob gestrickte dunkelblaue oder schwarze Strickmütze. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 0223 52-0 entgegen. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell