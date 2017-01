POL-REK: Zwei Jet-Ski entwendet - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte entwendeten einen Anhänger mit zwei Wassermotorrädern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Pkw mit einem Anhänger, der mit zwei Wassermotorrädern (Jet-Ski) beladen war, stellte der Geschädigte am Freitag (13.Januar) spät abends auf der Max-Ernst-Straße ab. Als er am nächsten Morgen (14. Januar um 10.00 Uhr) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Anhänger der Firma "Comanche" samt der beiden weißen Jet-Ski (Marke Bombardier, GTX) entwendet worden war. Aufgrund der niedrigen Temperaturen hofft die Polizei auf Zeugen, die die in dieser Jahreszeit eher ungewöhnliche Ladung gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell