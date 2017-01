POL-REK: Fahrzeuge aufgebrochen/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte drangen in drei Pkw und einen Lkw ein. Von einem Pkw entwendeten sie die Kennzeichen.

Am Dienstag (10. Januar) entwendeten die Täter zwischen 12.00 und 12.30 Uhr ein fest eingebautes Navigationssystem aus einem schwarzen Pkw Mercedes A-Klasse an der Klosterstraße. In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr bis Mittwoch, 11.00 Uhr, demontierten Unbekannte beide Kennzeichen von einem schwarzen Pkw Mercedes GLK auf der Römerstraße in Thorr. Am Dienstagnachmittag (10. Januar) parkte der Besitzer um 17.30 Uhr einen Klein-Lkw auf der Straße "Am Hüttenhof". Als er am 11. Januar um 06.50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Heckscheibe. Die Täter stahlen diverse Elektromaschinen und Geräte aus dem Fahrzeug. Aus einem weiteren Firmenfahrzeug (VW Touran) stahlen Diebe Messgeräte. Der Pkw parkte zwischen dem Dienstag, 19.00 Uhr und Mittwoch, 06.30 Uhr, auf der Sandstraße in Quadrath-Ichendorf. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

