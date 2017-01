POL-REK: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei Täter öffneten vier Fahrzeuge.

Eine aufmerksame Zeugin (34) informierte Sonntagmorgen (8. Januar) gegen 04.50 Uhr die Polizei über Notruf "110". Zwei verdächtige Personen hielten sich nach ihren Angaben an diversen Fahrzeugen in der Mühlenstraße auf. Polizeibeamte trafen auf einen 27- und einen 31-Jährigen. Bei den Männern fanden sie neben Brillen und Schmuck auch einige Ausweisdokumente, die den Fahrzeughaltern der vier geöffneten Pkw zugeordnet werden konnten. Die Beamten nahmen die beiden aus Bergheim stammenden Täter fest. Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen dauern an. (bb)

