POL-REK: Schwerverletzte Frau bei Verkehrsunfall- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei PKW stießen am Freitagnachmittag, 06.01.2017 gegen 17:30 Uhr frontal zusammen. Ein 37 jähriger Mann aus Bad Honnef befuhr die Siebengebirgsstraße in Wesseling in Richtung Bornheim und beabsichtigte an der Anschlussstelle Wesseling nach links auf die BAB 555 in Richtung Bonn abzubiegen. Als die Linksabbiegerampel nach seinen Angaben auf Grün umgesprungen war, fuhr er an. Plötzlich kam ihm ein PKW entgegen, welcher die Siebengebirgsstraße in Gegenrichtung befuhr. Dieser wurde durch eine 29-jährige Frau aus Köln geführt. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Die Frau, welche zum Unfallgeschehen noch nicht befragt werden konnte, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Siebengebirgsstraße wurde für die Unfallaufnahme bis gegen 19:20 Uhr gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02233-520 zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell