POL-REK: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge führte die Polizeibeamten zum Unfallverursacher. Am Samstagvormittag, 07.01.2016 gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 60- jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Humboldtstraße in Kerpen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 52- jähriger Mann aus Kerpen die Boschstraße und bog unter Missachtung der Vorfahrt des anderen unvermittelt auf die Humboldtstraße ab. Dabei prallte er mit seiner Fahrzeugfront in die Seite des vorfahrtberechtigten Fahrzeugs. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem flüchtigen Fahrzeug und informierte die Polizei über den Notruf 110. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen das verursachende Fahrzeug in Kerpen auf der Limburger Straße an. Der Fahrzeugführer saß noch im Fahrzeug. Bei der durchgeführten Überprüfung wurde festgestellt, dass er hochgradig alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr 3,5 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Fahrer wurde im Anschluss bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizeiwache belassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (pw)

