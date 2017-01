POL-REK: Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Eine 29-Jährige Pkw-Fahrerin aus Köln fuhr gestern (3. Januar) um 18.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bonnstraße (Landesstraße 183) in Richtung Brauweiler. Über eine Linksabbiegerspur bog sie nach links auf die Max-Planck-Straße (Kreisstraße 6) in Richtung Köln-Widdersdorf ab. Ihr kam auf der Bonnstraße ein 42- jähriger Kölner mit seinem Roller entgegen, der geradeaus in Richtung Pulheim fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr im Einmündungsbereich wurde durch eine Bedarfslichtzeichenanlage geregelt. Diese war, nach Überprüfung durch die Polizeibeamten, funktionstüchtig. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr der Bonnstraße einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Die Zufahrt zur Max-Planck-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20.20 Uhr gesperrt. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell