POL-REK: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein hochwertiges Fahrrad seinem Besitzer zurückgegeben werden kann.

Er meldete gestern (2. Januar) um 13.55 Uhr eine Gruppe junger Männer, von denen einer ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte und verständigte die Polizei. Als diese an einem Imbiss in der Bahnhofstraße in Kerpen-Horrem eintrafen und sich das unverschlossene Fahrrad näher ansahen, kam der "Eigentümer" hinzu. Er gab auch direkt an einen Schlüssel für das angebrachte Schloss zu besitzen und "nur kurz" in den Imbiss gegangen zu sein. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrrad Ende November in der Kölner Innenstadt gestohlen wurde. Damit konfrontiert wollte der 26-jährige Kerpener nun doch nichts mehr mit dem Fahrrad zu tun haben. Die Polizeibeamten nahmen ihn und das Fahrrad mit zur Polizeiwache. Dort stellten sie seine Personalien fest und das Fahrrad sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweis der Polizei: Notieren Sie sich unbedingt die Rahmennummer Ihres Fahrrades und weitere individuelle Merkmale. Im Frühjahr bietet die Polizei wieder die kostenlose Codieraktion "Kein Fahrrad ohne Kennzeichen" an, bei denen die Fahrräder polizeilich registriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei.nrw.de/rhein-erft-kreis/ .(wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell