POL-REK: Eine Verletzte nach Wohnungsbrand- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Rotdornweg meldeten gestern (2. Januar) um 13.50 Uhr einen Zimmerbrand bei der Feuerwehr. Der Brand war im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, die 45-jährige Wohnungsinhaberin musste durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Fenster gerettet werden. Sie erlitt eine Rauchgasintoxikation. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die übrigen Bewohner des Hauses brachten sich selbständig in Sicherheit. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (wp)

