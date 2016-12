POL-REK: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der PKW rutschte gegen einen Baum.

Eine 58-jährige Frau aus Bergheim befuhr am Freitagmorgen um 04.15 Uhr die Straße " An den Birkenhöfen" (Kreisstraße 4). Sie beabsichtigte nach rechts auf die Landesstraße 276 abzubiegen. Der Pkw rutschte auf der winterglatten Fahrbahn geradeaus und prallte gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die 58-Jährige schwer verletzt. Ein vorbeikommender 54-jähriger Fahrzeugführer leistete Erste Hilfe und informierte den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat, Telefon 02233 52-0. (cb)

