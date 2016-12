POL-REK: Räuber flüchteten unerkannt- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 39-jähriger Mann hielt sich Mittwochnacht (28. Dezember) um 01.00 Uhr zu Fuß im Bereich der Beisselstraße auf. Ein unbekannter Mann sprach ihn an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Aus dem Dunkeln kamen zwei weitere Männer hinzu, die den 39-Jährigen durch Fußtritte zu Boden brachten. Er wurde durch die Täter leicht verletzt und gab ihnen sein Portemonnaie. Das darin enthaltene Bargeld war diesen offensichtlich zu wenig, sie "begleiteten" den Mann zu einer nahe gelegenen Bank. Der Geschädigte hob einen Bargeldbetrag ab, während die Täter vor der Bank warteten. Er übergab ihnen das Geld, mit dem die Räuber in unbekannte Richtung flüchteten. Der "Haupttäter" war 20 bis 25 Jahre alt, größer als 175 Zentimeter und von schlanker Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug einen kleinen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer hüftlangen, beigen Jacke mit Pelzansatz an der Kapuze.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell