POL-REK: Zeugin roch Rauch und informierte die Feuerwehr - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Durch den Anruf verhinderte sie das Ausbreiten eines Feuers

Am ersten Weihnachtstag (25.Dezember) um 11.30 Uhr bemerkte die 52-jährige Bewohnerin eines dreigeschossigen Reihenhauses in der Wolfgang-Borchert-Straße, dass es in ihrer Dachgeschoßwohnung komisch roch. Sie nahm Rauch wahr und fasste an die Deckenverkleidung. Diese fühlte sich heiß an. Die Frau informierte die Feuerwehr und verließ das Haus. Die Feuerwehr stellte einen Brand im Dachstuhl des Hauses fest. Ein Teil des Daches musste durch sie abgedeckt werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt einer Kabelleitung angenommen. Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 11 dauern an. (cb)

