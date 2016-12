POL-REK: Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb fest- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei.

Eine Angestellte eines Marktes auf der Dürener Straße beobachtete gestern Morgen (21. Dezember) um 08.25 Uhr, wie ein Mann den Drogeriemarkt betrat. Er steckte Ware mit einem Wert von über 200 Euro in eine speziell präparierte Tasche. Dann wollte er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen. Die Zeugin sprach ihn an. Der Mann schrie sie an und schubste sie zur Seite. Seine Beute warf er in einen Gang und flüchtete zu Fuß in Richtung Franzstraße. Die Angestellte verständigte den Notruf der Polizei "110". Die Beamten liefen zu Fuß von der nahe gelegenen Polizeiwache hinter dem Täter her und konnten den 37-Jährigen festnehmen. Er war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell