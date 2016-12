POL-REK: Diebe stahlen Zigaretten - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Täter brachen den Verkaufsraum einer Tankstelle auf

Am frühen Mittwochmorgen (21.Dezember) um 02.40 Uhr, brachen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Kölner-Straße ein. Sie nahmen sich Zigaretten aus den Regalen und entfernten sich mit der Beute. Einer der Täter trug eine schwarze Mütze, eine Baseballkappe, Handschuhe, eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jogginghose mit weißen Streifen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22, Telefon 02233 52-0. (cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell