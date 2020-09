So kommt auch im September Urlaubsstimmung auf

Expedia.de

- Expedias bewährte Top-Tipps für Urlaubsfeeling - Entdecker-Tagebuch für Kinder fördert Kreativität, erweitert Wissen und lässt Urlaubsstimmung aufkommen

Dass das Gefühl, unter einem Urlaubsdefizit zu leiden, schon lange vor Corona die Deutschen beschäftigte wie kaum ein anderes, belegt einmal mehr die von Expedia jährlich durchgeführte "Vacation-Deprivation-Studie", die sich mit den Tendenzen und Einstellungen rund um das Thema Urlaub befasst. Fast jeder zweite Bundesbürger hat demnach das Gefühl, unter Urlaubsmangel zu leiden - ein Wert, der sich in diesem Jahr mit Sicherheit nochmals deutlich erhöht hat.

Zugleich zeigen die Ergebnisse, dass des Deutschen liebste Freizeitbeschäftigung sich keinesfalls auf Strandliege und Sightseeing beschränkt. Körperliches, seelisches und mentales Auftanken stehen stattdessen im Vordergrund: 93% der Bundesbürger sind der Meinung, dass Urlaub gesundheitsfördernd ist und sogar eine bessere Perspektive auf das Leben ermöglicht (91%).

Bemerkenswert ist zudem insbesondere für Arbeitgeber die im Rahmen dieser Studie zutage getretene Erkenntnis, dass das Gros der Deutschen im Urlaub nicht nur an das Privatleben denkt, sondern nicht minder auch an die Arbeit. Demnach kommen 86% aller deutschen Urlauber mit einer positiveren Einstellung zu ihrem Broterwerb zurück. Beachtliche 77 % der urlaubenden Bundesdeutschen fühlen sich motiviert, nach der Rückkehr wieder richtig anzupacken. "Urlaub tut auch dem Job gut", lautet dementsprechend das Fazit.

Bewährte Top-Tipps für Urlaubsfeeling

Welche Tipps und Tricks die Deutschen besonders gerne verwenden, um Urlaubsstimmung wieder aufkommen zu lassen, weiß die Studie auch:

1. Urlaubsbilder und Videos anschauen (46%) 2. Urlaubserlebnisse mit Freunden und Familie teilen (46%) 3. Mit Reisegenossen in Erinnerungen schwelgen (40%) 4. Mitbringsel aus dem Urlaub anschauen oder verwenden (31%) 5. Musik hören, die an den Urlaub erinnert (29%) 6. Kleidung tragen, die man im Urlaub gekauft hat (27%) 7. Den nächsten Urlaub planen (25%)

Mit dem Expedia Entdecker-Tagebuch zur Urlaubsstimmung

Damit das im Urlaub erreichte Plus an positivem Lebensgefühl möglichst lange anhält und sich nach Möglichkeit sogar noch steigert, hat Expedia jetzt ein Entdecker-Tagebuch für Kinder entwickelt. Es bietet Inspiration und Aktivitäten, mit denen sich die ganze Familie gemeinsam an schöne Urlaubsmomente zurückerinnern und gleichzeitig Pläne für künftige Reisen schmieden kann. Ob auf dem Sofa, im Garten oder auf einer langen Autofahrt, das Tagebuch fördert die Kreativität und das Ausdrucksvermögen der kleinen Weltenbummler, vertreibt Langeweile und lässt Urlaubsstimmung aufkommen.

Herunterladen lässt sich das kostenlose Expedia Tagebuch für Entdecker unter: https://www.expedia.de/explore/Entdecker-Tagebuch

Svetlana Hirth, Reise-Expertin bei Expedia, erklärt: "Bei Expedia glauben wir fest daran, dass Reisen den eigenen Horizont erweitert. Eine Reise weckt Neugier, schafft unvergessliche Erinnerungen, macht schlauer und hebt die Laune auch noch lange nach der Rückkehr in den Alltag.

Das Tagebuch ist deshalb für alle und alle Arten von Urlaub gemacht. Egal wie lange oder wohin die Reise ging, mit dem kostenlosen Expedia Entdecker-Tagebuch zaubert man bei Groß und Klein im Nu Urlaubsstimmung. Einfach herunterladen und je nach Laune entweder auf dem Bildschirm ansehen oder ausdrucken und ausfüllen."

Die Vacation Deprivation Studie wurde von Northstar Research Partners im Auftrag von Expedia online zwischen dem 22. Oktober 2019 und dem 15. November 2019 in 19 Ländern in Nordamerika, Europa, Südamerika, Asien und Australien/Neuseeland erhoben. Insgesamt wurden 11.217 Erwachsene im Alter von über 18 Jahren befragt. Die Stichproben wurden so erhoben, dass sie für die teilnehmenden Länder in Bezug auf Alter und Geschlecht repräsentativ sind.

