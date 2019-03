Expedia.de

Flug am Sonntag buchen und mehr als 25 Prozent sparen

Urlaub ist bekanntlich teuer. Wie man dennoch sparen kann ohne Abstriche in Kauf nehmen zu müssen, deckt eine Studie auf, die Expedia und die Airlines Reporting Corporation (ARC) initiiert haben. Der Wochentag und der richtige Abstand zwischen Buchung und Urlaub sind es, die entscheiden, wie sehr das Urlaubsbudget malträtiert wird.

Mittlerweile bereits im fünften Jahr arbeiten Expedia und die ARC zusammen, um die Entwicklung der Flug- und Hotelpreise zu analysieren. Herausgekommen ist die aktuelle Studie "Travel Pricing Outlook in 2019", die aufzeigt, zu welchem Zeitpunkt preisbewusste Reisende am besten buchen sollten.

Die 5 Kernbotschaften sind:

1. Flugtickets sind teurer geworden 2. Flug am Sonntag buchen 3. Flug mindestens drei Wochen vor der Reise buchen 4. Flugreise an einem Donnerstag oder Freitag antreten 5. Hotel Freitagabend buchen

Flugpreise gestiegen

Die durchschnittlichen Ticketpreise für Flüge sind 2018 laut ARC-Daten um rund fünf Prozent gegenüber 2017 gestiegen. Dieser Preisanstieg erfolgte vor dem Hintergrund lang anhaltender niedriger Ticketpreise. Nach aktuellen Prognosen ist ein Ende dieses Preisanstiegs noch nicht in SIcht, die Frage nach dem optimalen Buchungstermin deshalb wichtiger denn je.

Der richtige Tag für die Buchung

Ja, es gibt den besten Tag um Flüge zu buchen: Es ist der Sonntag. Expedia und ARC haben ermittelt, dass der durchschnittliche Ticketpreis an diesem Tag mehr als 25 Prozent niedriger liegt als an den anderen Wochentagen. Besonders empfehlenswert ist der Sonntag für alle Reisenden, die einen Flug in der Premium Class buchen möchten: hier liegt das Sparpotential bei mehr als 45 Prozent. Donnerstag oder Freitag hingegen sind nicht ideal: An diesen Tagen ist der durchschnittliche Ticketpreis am höchsten.

Nicht minder wichtig: Der richtige Zeitpunkt

Glaubt man den Daten der "Travel Pricing Outlook in 2019" Studie, dann liegt der günstigste Zeitpunkt für die Buchung von Flügen ab deutschen Flughäfen im Schnitt bei drei Wochen vor Beginn der Reise.

Der richtige Tag für Abflug

Die "Travel Pricing Outlook in 2019" Studie hat zudem ergeben, dass Sparfüchse auch vom richtigen Abreisetag profitieren. 10 Prozent Sparpotential sind nämlich für die Urlauber "drin", die ihre Reise an einem Donnerstag oder Freitag starten.

Hotels: immer wieder freitags

Die "Travel Pricing Outlook in 2019" Studie hat außerdem die Hotelpreise von mehr als 890,000 Unterkünften für jeden Tag der Woche analysiert und dabei herausgefunden, dass die Hotelpreise im Durchschnitt an einem Freitag am günstigsten sind.

